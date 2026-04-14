民眾黨爆李貞秀「要錢才辭立委」！她曝3疑點：黨中央完全沒有責任嗎？

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政治中心／黃依婷報導

民眾黨不分區立委李貞秀近期爭議不斷，昨（13）日民眾黨中評會討論後，予以開除黨籍處分，即日起生效。對此，台北市議員簡舒培看完民眾黨聲明後也感嘆，民眾黨之前還大言不慚地說，提名李貞秀是為了服務中配，但現在又用這樣的理由開除李貞秀，「民眾黨難道不用道歉嗎？」。

簡舒培發文，民眾黨開除李貞秀黨籍，但開除就夠了嗎？因為根據民眾黨自己的聲明，李貞秀竟然把「辭任不分區立委」當成對價，要求金錢補償；而且在被勸說之後，仍然堅持「要拿錢才辭」，這不是單純違反黨紀，這是把公職當成可以標價的商品，把支持者的託付當成可以交換的籌碼。

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簡舒培反問民眾黨，這樣的人當初是誰提名的？這樣的狀況是今天才知道，還是早就有人知情？如果嚴重到必須開除，黨中央真的完全沒有責任嗎？民眾黨最愛講「清廉」、講「政治新文化」，之前還大言不慚地說，提名李貞秀是為了服務中配，但現在又用這樣的理由開除李貞秀，這不只是自打嘴巴，更是對中配的羞辱。

簡舒培不解，民眾黨難道不用道歉嗎？當不分區立委都能被拿來談條件、談金錢，民眾黨欠社會的，不只是一個開除決議，而是一個對支持者、對中配、對全體社會清清楚楚的道歉。

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