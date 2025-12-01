民眾黨爆退黨潮？徐國勇喊：歡迎大家加入民進黨

民眾黨昨（11/30）日接連有人宣布退黨，包含發言人李有宜與創黨元老朱蕙蓉。對此，民進黨祕書長徐國勇今（1）日在「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會上表示，相關狀況屬於民眾黨內部事務，「我不以批評」，但他也藉此機會強調民進黨是「為台灣、為年輕人」的政黨，「歡迎大家加入民進黨」。

徐國勇表示，民眾黨發生的情況是民眾黨自己的事，「不是民進黨的事」，他不會加以批評，相關問題應由民眾黨自己面對與處理。他進一步表示，自己不評論民眾黨，但也藉此機會呼籲，民進黨是一個真正為台灣、為年輕人的政黨，「今日記者會主題就是青年戰略人才培力營，歡迎大家加入民進黨」，相關對於民眾黨的議題則不多作評論。

至於前總統陳水扁日前在廣播節目中提到，民進黨主席賴清德在2026年地方選舉有機會翻轉藍綠版圖，被問到是否有同樣信心時，徐國勇表示，陳前總統曾擔任總統，對政治情勢的敏感度「我們都非常欽佩」，對於陳前總統的相關看法，他予以尊重。

