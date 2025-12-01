民眾黨爆退黨潮 徐國勇招手：歡迎加入民進黨

民進黨今舉行「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，秘書長徐國勇出席。楊亞璇攝



民眾黨爆發一波退黨潮，包括發言人李有宜、創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉都昨宣布退黨。民進黨秘書長徐國勇今回應，民眾黨的事，他不予批評，但也稱「歡迎大家加入民進黨」，民進黨是一個真正為台灣的政黨、為年輕人的政黨。

民進黨今天上午舉辦「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生記者會。對於民眾黨爆發退黨潮，徐國勇表示，因為這是民眾黨的事，「我不予批評」，不過民眾黨它產生這些，民眾黨自己去解決，相信他們自己有看到。

徐國勇續指，也趁這個機會講，「歡迎大家加入民進黨」，民進黨是一個真正為台灣的政黨、為年輕人的政黨。今天記者會就是有關青年的相關的戰略人才的培力營，歡迎大家來加入民進黨。「至於民眾黨的事，我就不批評了。」

