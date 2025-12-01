民眾黨爆退黨潮？徐國勇稱「我不宜批評」、接著喊歡迎大家加入民進黨
記者盧素梅／台北報導
民眾黨爆退黨潮？繼民眾黨發言人李友宜昨日上午宣布退出民眾黨後，民眾黨創黨元老、網紅「大媽老司機」朱蕙蓉也在臉書宣布退黨，對此，民進黨秘書長徐國勇今（1）日受訪時回應，「這是民眾黨的事，我不宜批評」，不過，他也趁機喊話，歡迎大家加入民進黨，民進黨是真正為台灣的政黨，為年輕人的政黨。
民進黨今天上午召開「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，由民進黨新聞輿情部主任吳崢主持，與會者包括徐國勇，民進黨中國事務部主任吳峻鋕，國策研究院顧問董立文及《爸媽叫我不要談政治》共同主持人馮艾立。
會後媒體詢問有關對於民眾黨退黨潮看法？徐國勇表示，「這是民眾黨的事，我不宜批評」。他並表示，民眾黨產生這些事，自己要解決，相信他們也都有看到。
徐國勇接著表示，另外，在這邊趁機宣傳今天記者會的主題，歡迎大家加入民進黨，民進黨是真正為台灣的政黨，為年輕人的政黨，今天我們的記者會，就是有關戰略的青年培力營，歡迎大家來加入民進黨，至於民眾黨的事，他就不批評。
