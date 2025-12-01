民眾黨爆退黨潮 謝立功質疑：民眾黨的溫度去哪了？

民眾黨爆退黨潮，民眾黨前秘書長謝立功質疑，民眾黨的溫度去哪了？（圖／翻攝謝立功臉書）

民眾黨發言人李有宜11月30日辭去黨職並且退黨，接著民眾黨創黨元老朱蕙蓉也宣布退黨。對於退黨潮，民眾黨前秘書長謝立功透過臉書表示，他深感遺憾也不勝唏噓，更直言退黨背後的危機在於「民眾黨的溫度去哪了？」

謝立功說，有人選後持續深耕地方，更有人是第一代空軍，都可謂民眾黨戰將，也是黨的基礎與價值所在。如今這些曾為黨努力、為黨拚搏的人陸續消失，讓他質疑，「是民眾黨留不住人才？還是黨中央不知珍惜人才？或者對戰將二字的理解，已經出現嚴重偏差？」

廣告 廣告

謝立功認為，民眾黨成立6年，不能再用「小黨」作為安慰自己的理由。政黨要成熟，必須重視那些在沒有資源的時代，仍願意付出的人。

謝立功不滿地說，如今的狀況，反倒更像是「當同志有用，就被倚賴；當同志沒有話語權，就被忽略；而真正為理念挺身的那群人，正一個個黯然離去，更何況並非無用之人」。這不是一個有溫度、重情重義的政黨該呈現的樣貌。

謝立功表示，民眾黨若要茁壯成長，就不能只重文宣，而應同時經營組織，並重新找回那些曾經替黨與社會衝鋒陷陣的同志。政黨要走得長遠，需要的不僅是「形象的堆疊」，更是「人心的凝聚」。他做為前秘書長，對黨有情感、有責任，也有義務說出真話。

謝立功強調，他所提出的不是私怨，而是對理念的堅持；不是批評誰，而是提醒整個政黨，「民眾黨的溫度，一旦消失，就恐怕再也回不來了！」台灣需要一個真正有溫度、重視基層的政黨。希望民眾黨不要忘記初心，也不要忘記那些曾經一起走過風雨的人。



回到原文

更多鏡報報導

否認因白營三蘆雙姝之爭退黨 李有宜不排除重返國民黨再戰2026

民眾黨爆下車潮？創黨元老朱蕙蓉跟進宣布退黨：從此海闊天空

李有宜突辭發言人並宣布退黨 民眾黨發聲：感謝她的付出