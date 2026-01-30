民眾黨版國防特別條例付委！政院版遭丟包 民進黨團轟：藍白不敢一起比較？

立委鍾佳濱受訪。李政龍攝



民眾黨立法院黨團日前公布黨團版本國防特別條例草案，今（1/29）天立法院會上，藍白聯手將白營版本增列報告事項，將付委審查，同時繼續封殺行政院版本。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱批評，藍白應該不怕貨比貨，繼續阻擋行政院版本只是再次證實藍白無視台灣國防需要；有民眾黨團人士認為，既然白營已提出自己版本，就應該讓政院版本併案審查，證明自己比執政黨好。

民眾黨團在星期一公布黨團版本國防特別條例草案，並強調有五大特色：一、民眾黨版具體詳列採購項目、金額、貨籌期程與維持成本，而非開空頭支票；二、合理化預算規模，預算總金額為4000億新台幣；三、民眾黨版監督要求一年一期、逐年提出專案報告；四、要求國防部要遵守《國防法》，逾3000萬美元以上軍事採購，需工業合作，以扶持國內國防產業；五、應提出財政影響衝擊評估報告。

不過張惇涵受訪時直言，白營版本缺乏戰略構想、缺乏建軍規劃，程序上也不符合台美軍購的程序跟慣例，會使得軍購案窒礙難行。他認為，民眾黨團版本草案在內容上，把非紅供應鏈、台灣軍事產業自主化等字眼刪除，將不利於台灣強化國防、強化永續戰力。

今天立法院會上，藍白聯手將民眾黨團版本增列報告事項，將付委審查，同時繼續封殺行政院版本。

鍾佳濱受訪時表示，今天早上民進黨團提議增列行政院版國防特別條例，可惜再度被藍白丟包，甚至在討論事項方面，綠營希望增列中央政府總預算交付審查，一樣被藍白擱置。他說，目前只有白營版本國防特別條例付委審查，再次證實藍白無視台灣國防需要，讓他懷疑，「難道國民黨認為民眾黨的版本，足以滿足台灣自我防衛需求？」

鍾佳濱認為，民眾黨所提出的版本，連國民黨都覺得他們可以提得更好，既然如此，「國民黨可以讓民眾黨提的特別條例付委審查，為什麼也附和民眾黨要阻擋行政院版本呢？」他不滿表示，藍白應該不怕貨比貨，「是驢是馬，出來溜一溜啊！」

鍾佳濱強調，若國民黨也提出自身版本，讓三個版本同時攤開來比較，社會自然能判斷哪個版本較為妥適，而不應在程序上直接阻擋行政院版本進入討論。

對於藍白繼續擋行政院版本，有民眾黨團人士私下表示，既然白營已提出自己版本，「繼續擋就不厚道，也容易被綠營做文章」，應該讓政院版本併案審查，證明自己的草案比執政黨好。

