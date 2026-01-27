民眾黨版國防特別條例挨批外行！王定宇：別拿國安當政治鬥爭籌碼

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨團提出的國防特別預算版本僅列入5項軍購主裝備，並採「一年一審」，國防部今（27）日示警，若照此執行，新購武器將面臨無處存放、無法維修的窘境。對此，民進黨立委王定宇表示，台灣什麼時候可以讓民意代表自己編預算要國防部買什麼武器、不准買什麼武器？呼籲民眾黨將國防部的專業版本一併付委，別拿2300萬人的國防安全當政治鬥爭籌碼！

王定宇在臉書發文寫道，民眾黨東拼西湊用抄的還抄錯，完全無視建造國防的體系化概念（例如要買M109A7，卻不通過在台建立高品質彈藥產鏈、要買防空飛彈，卻不通過整合各個系統的現代化C2），不僅外行還自已以為是，草包卻驕傲的認為自己的版本優於台美專業軍事人員無數次會議決定的內容！

王定宇指出，為什麼要全數刪除在台灣建立軍工供應鏈的大好機會？建立供應鏈不僅平時可以透過合作的美方拼經濟，戰時更是戰備軍需自給自足的後勤維保關鍵！為什麼要刪除「去除紅色供應鏈」，難道台灣的國防可以靠中國供應嗎？難道不知道美歐等自由民主國家都要求軍工業去除紅色供應鏈嗎？

王定宇續指，大項目軍事投資常常是數個年度持續進行才會形成戰力，每年編每年審，不僅失去特別預算的意義和功能，更是增加軍事投資的不確定性，一個外行的民意代表仗勢著自己的權力，恣意違憲地越俎代庖地做國防部的職權，為什麼要這樣扯國防的後腿！呼籲民眾黨將國防部的專業版本一併付委，不要拿2300萬人的國防安全當成政治鬥爭的籌碼！

