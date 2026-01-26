民眾黨版國防預算特別條例出爐 政院：採購項目支離破碎、缺乏整體戰略構想

行政院發言人李慧芝。（圖／資料照片，圖源：行政院新聞傳播處）





台灣民眾黨黨主席黃國昌1月中率團快閃訪美，返抵台灣後除質疑行政院所提1.25兆元國防特別預算內容外，當時亦表明打算提出白營版國防特別預算草案。民眾黨立院黨團今（26）日召開記者會，表示經徵詢數位退役將領意見後，提出自家版本國防特別條例草案，其名稱為《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》草案。不過因白營版國防特別條例草案第1條就漏字，且刪掉「非紅供應鏈」等原先政院版內文內容，已引起外界諸多討論。行政院發言人李慧芝今（26）日晚間對相關議題回應，指稱白營版國防預算特別條例採購項目支離破碎、缺乏整體戰略構想。

依據民眾黨立院黨團公布的白營版國防預算特別條例草案內容，該條例總額上限新台幣4000億元，採1年1期，內容包含採購反甲型無人機飛彈系統、拖式2B反裝甲飛彈、海馬士多管火箭飛彈系統、M109A7自走砲等武器，武器項目均為政院版國防特別條例草案已公布過的內容。白營版國防特別條例草案內容另規範保留20％預算，可用來採購計畫外的特別需求品項。

而白營版國防預算特別條例草案內容，則未列行政院版所提「人工智慧輔助與指揮、管制、通信、資訊、網路、情報、監視及偵察系統」、「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」，亦刪掉「非紅供應鏈」等字詞。

針對民眾黨立院黨團提出自家版國防預算特別條例草案，政院發言人李慧芝指出，在野黨的草案內容僅是參考翻譯美國國防部去（2025）年12月17日公布的對台軍售5個項目，我國防部也曾對外說明過，然這與美方目前進行軍購程序中項目顯有落差；此外，在野黨於記者會中所提的無人機款式，與我國欲採購的型號也並不相同。

李慧芝表示，這凸顯在野黨不僅掌握的資訊與事實有所落差，彙整為法案內容的資料也並不完整，採購項目支離破碎，顯見缺乏整體戰略構想。

李慧芝更點出，白營版國防預算特別條例草案對於軍購相關程序的設計，完全未考慮台美軍購流程的實務情形，勢將讓台灣向美軍購窒礙難行。更大的問題是，草案中完全排除政府推動國防自主、打造非紅供應鏈的計劃，嚴重影響台灣永續戰力。

李慧芝強調，行政院版的國防特別條例，是依照國防部建軍需求而規劃，且內容都經過台美雙方縝密的溝通協調與完整評估，是具有一體性的規劃，不應被草率切割，呼籲立法院應儘速將行政院版國防特別條例付委審查，才能全面強化國防作戰量能及嚇阻能力。

