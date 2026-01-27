民眾黨版提軍購條例！賴清德：不宜越俎代庖

▲賴清德今直言，聞道有先後，專術業有攻，立院是監督機關，不宜越俎代庖。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 針對民眾黨立法院黨團昨自行公布黨版國防特別條例，預算從原本的1.25兆砍到剩4千億，並採一年一期方式編列一事，總統賴清德今（27）日直言，聞道有先後，專術業有攻，立院是監督機關，不宜越俎代庖，這個不好；他強調，本來是1.25兆的預算，把它切成4000億，到底要買什麼、到底不買什麼？台灣之盾會不會破一個洞？

賴清德今日下鄉前往台中神岡的伯鑫工具，展開產業傾聽拜訪之旅，並接受民視《台灣最前線》專訪。

廣告 廣告

「聞道有先後，專術業有攻！」賴清德說，國防是一個專業，不妨交給國防部來辦理，立法院在憲政體制上面，就是監督機關，不宜越俎代庖，這個不好。

賴清德認為，應該遵照憲政體制、分工合作，政府做政府的事情，立法院做監督的事，這樣對國家比較好。

賴清德指出，1.25兆的預算是分8年，一年才1500、1600億而已，要打造的是台灣之盾、智慧化的攻防體系、推動國防產業，而國防產業若推動起來，國防才能永續發展，這是環環相扣、缺一不行。

賴清德質疑，本來是1.25兆把它切成4000億，到底要買什麼、到底不買什麼？台灣之盾會不會破一個洞？他說，本來台灣之盾是完整的，卻給1/4的錢，會不會只有1/4的功能？那等於是沒有功能，就像一把傘，要完整才能夠遮得住雨，結果現在給1/4。

賴清德進一步指出，日本今年的國防預算，達到GDP的2%，高達1.8到1.9兆台幣，台灣是1.25兆分8年，而韓國進行核子動力潛艇、國防預算在增加，澳洲、菲律賓、美國等國防預算也在增加。

賴清德提到，美國總統川普說，2027年要達到1.5兆美元，也就是說，不是只有要求台灣增加，美國也增加，日本、韓國、菲律賓都在增加，大家共同承擔區域的和平穩定，這對台灣好，對區域好，對全世界都好，「我們不能夠置外於國際社會，不負起區域和平穩定的責任」。

至於藍白擋預算，是否認為背後是中國在使力？賴清德提到，希望背後沒有這個事情，但相信人民都會看得很清楚，國防特別預算已經被擋了數次，現在剩最後一個星期，希望在野黨能重新思考。

另外，若藍白繼續擋預算，是否願意到國會說明？賴清德說，他能徵詢立院同意，主動去做「國情報告」，一定要符合憲政程序，只要不違憲他很樂意去，但不是限定在哪一個議題上；同時也向藍白喊話，國會責任是監督、是審預算，不是拿來當籌碼來要求政院、總統府配合。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

團隊從芒果吃到燒餅！賴清德曝照片揭秘辛：過著美國時間

總預算、國防特別條例又被封殺！行政院要藍白：停止政治操作

藍白10度封殺國防預算！民進黨：恐步上韓國後塵使關稅暴增至25%