民眾黨版本4千億軍購要「一年一編」 國防部火速打臉：窒礙難行

國防部戰略規劃司長黃文啟強調，若依照民眾黨的版本恐會讓軍購窒礙難行。（張哲偉攝）



民眾黨不同意賴清德總統所提的1.25兆軍購案，昨天（26日）提出自家版本，包括總額僅4000億元、採「一年一編」制、刪除「非紅供應鏈」等。對此，國防部今天（27日）上午火速舉行記者會，強調軍購案的發價書（LOA）都有嚴格規定「效期」（Offer Expiration Date），若依照民眾黨版本，國防部將面臨美方與國內的雙重壓力，恐讓軍購窒礙難行。

1.25兆軍購遭封殺 民眾黨提自家版本

1.25兆軍購特別預算草案在立院遭民眾黨、國民黨聯手封殺達9次，無法送進委員會審查，在朝野僵局之下，民眾黨昨天提出了自家版本的軍購案，內容將預算縮減至4000億元，項目也僅剩下海馬士（HIMARS）多管火箭、M109A7自走砲等5項，同時還要採「一年一編」的模式進行。

「一年一編」太嚴苛 恐導致軍購議約困難

對此，國防部今天舉行記者會，戰略規劃司長黃文啟強調，在軍購實務上，通常發價書都會嚴格規定效期，大約是45天至60天，最短還有15天的案例，若依照民眾黨的版本，每期預算都要經過立院同意才能編列的話，國防部將面臨美方效期規範及立院預算不知是否會過的雙重壓力。

黃文啟進一步指出，在軍購案中若是發價書過期，除了必須重新遞交LOR外，美國國務院及跨部會審查也要重來，等於回到原點；而且若採用「一年一編」的模式，將無法給予美方長期的付款承諾，綜觀幾點最終的影響恐會導致議約困難，更可能連帶影響目前已在推動的軍購案。

