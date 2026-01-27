民眾黨版軍購不專業？國防部揭：沒考慮美金匯率、沒列國內配合款

記者陳思妤／台北報導

國防部戰略規劃司長黃文啟點出民眾黨版軍購條例的疑慮（圖／翻攝畫面）

藍白封殺行政院提出的8年1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，至今不讓草案付委審查，民眾黨昨（26）日自提版本，結果採購的數量和國防部上週公佈的一樣，還將數量和預算明訂在條例中，甚至條例的第一條就被發現漏字。國防部今（27）日坦言，民眾黨版本缺少非紅供應鏈，且也沒有國內配合款，沒有列保修設施、彈藥庫整建等，以及未考慮到匯率問題，條例訂定採購數量和預算上限造成執行困難。

廣告 廣告

國防部今天召開臨時記者會，國防部戰略規劃司長黃文啟表示，軍購過程是國與國的關係，訂約對象是政府，由美國政府負責所有的法律責任，以及處理所有的糾紛。他強調，7個項目是依據防衛作戰兵力調整以及聯合作戰計畫的需求所匡列，任何項目缺少了，衝擊到的就是已經防衛作戰兵力調整還有聯合作戰計畫的執行。

黃文啟指出，除了籌購新武器，同一時間會規劃汰除舊武器，所以如果沒有辦法如期獲得，衝擊是整體面，他舉例子，規劃的7個項目中AI輔助跟C5ISR系統，額度雖然佔比相對比較低，但是是未來防衛作戰去中心化指管跟分散式指揮的核心，如果沒有這一套自動化的指管系統，買了再多的武器，也是各個單位各行其是，沒有辦法完成整體聯合作戰的核心。黃文啟強調，7大項目是攸關聯合作戰計畫執行，以及防衛作戰兵力的調整，缺少任何一項都會造成嚴重衝擊。

國防部主計局長謝其賢強調，行政院版本沒有違反財政紀律，行政院版條例只有訂7個項目，而民眾黨版本訂了數量跟採購上限，條例是法律位階，如果在法律位階明訂採購數量和預算上限，未來如果採購數量沒有達到，或在上限內沒辦法執行，就必須修改法律，且國防部的版本有軍購、委製跟商購。

謝其賢表示，民眾黨版本只有軍購，而軍購用美金計價，美金跟新台幣有匯率問題，如果用新台幣訂了上限，未來8年匯率有任何變化，台幣貶值一塊錢購買力就可能下降上百億，與訂定數額會有差異。他說明，在條例法律位階的文件上沒有訂定詳細數量和預算上限，但會在特別預算案書表揭露，這是行政院各項特別預算一貫性做法，條例訂定採購數量和預算上限會造成執行困難。

且，謝其賢也點出，民眾黨版本中在條例訂定某一些支出要有一定保障，這部分跟財政紀律法第七條是否有疑慮，對於修訂或增訂法律不可以在相關條文訂定對於特定支出作金額或比例的保障，這要去多方思考。

媒體追問，是否會認為民眾黨不夠專業？黃文啟回應，自己不是撰稿者，也不認識撰稿者，所以他不去評論專業與否的問題，但民眾黨版本在條例列了五項軍購，「他都沒有列國內配合款」，如海馬士多管火箭飛彈系統要蓋後勤保修設施等，這些也沒在裡面，如果買了武器裝備回來沒地方放很可能損壞，國防部公布的都包含彈藥庫，整規書也包含部署彈藥庫整建，而民眾黨的條例也沒有。

黃文啟強調，目前已經核定在案就等立法院同意條例，就會送預算書表，而依民眾黨版本的確是窒礙難行，條例通過後7天就要送預算書表，7天不可能針對匡列的主裝備、附屬裝備、配合工程等預算書表回去修，這勢必造成作業上無法因應後續審查。

更多三立新聞網報導

新聞幕後／民眾黨軍購案恐陷「紅色供應鏈」危機 資深軍官驚：認真的？

列10點拆穿民眾黨軍購條例 沈伯洋轟黃國昌：以毀掉台灣為前提在寫的

民眾黨自提軍購特別條例 律師曝關鍵：黃國昌很可能會成立洩密罪

半夜慘摔瘀青！陳佩琪怨：因柯文哲腳鐐充電線害的 怕柯忘回報被抓去關

