民眾黨版軍購大砍預算「還欠多項配套」！國防部：實務上窒礙難行

民眾黨版軍購特別條例在昨（26）日曝光，軍購規模相較政院版大砍8,500億、僅剩4,000億元；更刪除政院版提案中原有的重層攔截網、台灣之盾、非紅供應鏈等；甚至明列各項軍購項目最高額度，等同增加軍購談判交涉難度。對此，國防部今日上午臨時召開記者會，國防部戰略規劃司長黃文啓中將坦言，民眾黨版本缺乏必要配套，若依其內容執行在實務上將「窒礙難行」。

民眾黨版的國防特別條例列出6款採購項目，軍購總額上限為4,000億元，其預算編製不受預算法第23條及第84條的規定限制。採購採一年一期方式編列，期滿後經立院同意可辦理後續預算；條文也明定，自公布日施行至2033年12月31日止，為期近7年。

國防部昨晚便以四點聲明回擊，強調國防部版本得到美國國會、國務院及AIT公開肯定，並非「以政治宣示取代專業審查」；質疑民眾黨版本僅擷取部分知會國會程序之項量，內容顯不完整，亦欠缺專業評估。

今日一早，國防部在松指部召開臨時記者會，國防部戰略規劃司長黃文啓中將被問到，是否會認為民眾黨自提的國防特別條例版本不夠專業？對此，黃文啓指出，因為他不是、也不認識撰稿人，他不評論專業與否的問題；但民眾黨版本中列了五項軍購案，都未納入國內配合款。

他以海馬士多管火箭系統為例，在實際建軍過程中，必須蓋庫儲設施及後勤保修系統等等，如果這些武器裝備買了回來，卻無處可放，可能因保存不當使武器裝備損壞。

黃文啓更提到，目前國防部公佈的資料都包含彈藥庫，所以在整規書當中也包含部署彈藥庫的整建，「但是在民眾黨版裡面卻沒有涵蓋」。

他強調，目前所有的整規書都已核定在案，依照上次國土韌性特別預算，當條例通過之後，馬上就得送預算書表；如果國防部要按照民眾黨版本去做，真的的確是窒礙難行。因為在條例通過後7天就要送出預算書表，7天不可能針對匡列的主裝備、附屬裝備、配合工程等預算書表回去修，這勢必造成作業上無法因應後續審查。

