民眾黨版軍購少了非紅供應鏈！國防部：台積電也是經過多年才打敗英特爾

記者陳思妤／台北報導

國防部戰略規劃司長黃文啟回應民眾黨版軍購問題（圖／翻攝畫面）

藍白持續在程序委員會封殺行政院提出的8年1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，不讓草案付委審查。民眾黨昨（26）日自提版本，但被抓包第一條就漏字，且版本還少了關鍵的「打造非紅供應鏈」。對此，國防部今（27）日坦言，這是比較擔心的，這次特別預算中非常核心的項目就是希望扶持國內軍工產業，「台積電也是經過了很多年才能夠打敗英特爾」，過程冗長艱鉅，希望利用這次機會鼓勵國內的產業投入。

國防部今天召開臨時記者會，國防部戰略規劃司長黃文啟指出，昨天民眾黨團所提出來的，基本上就是已經知會國會的5個軍售案，但把很多項目略除。他直言，「比較擔心的是少了打造非紅供應鏈」，在這一次的特別預算裡面一個非常核心的項目，就是希望扶持國內的軍工產業投入國防生產的行業。

國防部召開臨時記者會回應民眾黨版軍購（圖／翻攝畫面）

黃文啟指出，如果沒有足夠的預算跟足夠的需求，廠商不可能在一開始就投入大筆的投資，進到一個不知道未來市場在哪裡的地方，若沒有這個初步投資，台灣也不可能在無人機等新興裝備中累積出經驗。

「台積電也是經過了很多年才能夠打敗英特爾」，黃文啟強調，這個過程是非常冗長且艱鉅，希望利用這次的機會，能夠鼓勵國內的產業能夠投入這個新興的無人機國家隊。

