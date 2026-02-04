民眾黨版軍購案大砍8500億還刪非紅供應鏈 柯文哲：會跟華盛頓溝通

即時中心／徐子為報導

立院民眾黨團自提的軍購特別條例相關條文日前公布，白營版本的軍購規模相加僅4000億，草案內文並刪除院版提案原有的重層攔截網、台灣之盾、非紅供應鏈等名詞，引發外界質疑。對此，前民眾黨主席柯文哲今（4）天表示，有什麼問題會跟華盛頓直接溝通，各界也可以表達意見。

民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲、宜蘭縣長參選人陳琬惠，以及嘉義市長參選人張啓楷，今天四人一起公開寫春聯，並開箱民眾黨「春節限定小物」。

民眾黨版國防特別條例條文明定自公布日施行至2033年12月31日止，為期近7年。軍購總額上限為4,000億元，其預算編製不受預算法第23條及第84條的規定限制。採購採一年一期方式編列，期滿後經立院同意可辦理後續預算。

針對綠營質疑民眾黨團版的國防特別條例草案中「沒有非紅供應鏈」，柯文哲回應，黃國昌日前也跑去美國，在華盛頓跟美國政府直接溝通；如果有問題，民眾黨會「直接跟華盛頓溝通」，也會跟AIT密切聯繫，不要拿美國來嚇人，各界如果有意見都可以表達。

