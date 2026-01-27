民眾黨版軍購案遭批缺乏戰略構想 張啓楷回斥：每項都是政府同意項目

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷27日表示，請行政院不要一直抹黑、攻擊，最後只會變成迴力鏢打到自己。（圖／黃耀徵攝）

民眾黨立法院黨團昨（26）日自提「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，遭行政院、國防部批評缺乏戰略構想沒規劃。對此，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今（27）日表示，民眾黨所提版本都是美國戰爭部及台灣政府同意軍購項目之公開資訊，另分期編列可逐年追蹤，行政院不要一直抹黑，最後只會打臉自己。

張啓楷表示，民眾黨邀請眾多專家、將領討論民進黨所提出1.25兆的軍事採購特別條例，發現不只是「獅子大開口」，裡面很多預算根本是浮濫、膨脹、灌水的，且是由上而下的「政治點菜」。因此民眾黨提出4千億的軍購特別條例，沒想到行政院跟國防部連續兩天猛烈攻擊，事實上根本是迴力鏢打到自己。

張啓楷指出，民眾黨所提出的軍購項目，每一項都是美國戰爭部及台灣政府同意軍購項目之公開資訊，每個項目都非常清楚，且都是公開的，有哪一個採購項目是民進黨政府不同意的？請民進黨政府不要自打臉。

張啓楷續指，民眾黨版本採4000億預算分期編列，可以逐年追蹤，並依照交貨情形及需求追加預算，確保台灣能採購到貨真正需要的軍購。他強調，民眾黨依照以上兩點編列，行政院也可以提出自己的版本，國民黨近期也會提出黨團版本，大家可以非常理性務實的討論預算，請不要一直抹黑、攻擊，最後只會變成迴力鏢，打到行政院自己。

