民眾黨版軍購案"東刪西減"！于北辰曝"這問題"！

【論壇中心/綜合報導】



民眾黨團總召黃國昌公布民眾黨版國防特別條例，將總額上限設為新台幣四千億元，且採取一年一期方式編列，不過，內文卻被抓包，漏字、與維基百科上「美國對台軍售列表」數據雷同，民進黨團痛批，民眾黨團版本恐讓國防規劃淪為殘缺版本。

無黨籍桃園市議員于北辰在《頭家來開講》節目中指出，很多人談軍購都是外行的人看熱鬧，以為國防採購案像去菜市場買菜一樣，高麗菜便宜就多買五顆，豆腐白菜是可以一斤一斤買一塊一塊買，不過，軍火就不一樣，「它的單位是一套，一買就是一整批規劃」，甚至連售後保養都有含在內，于北辰進一步提到，看到黃國昌自以為厲害提出軍購案，裡面寫到，幾輛M109A7、幾輛發射單位的海馬士火箭、幾輛拖式2B飛彈，于北辰嘆氣「軍購不是這樣買的」，軍售是屬於賣家市場，軍火商不但要賺錢它還要商譽。

廣告 廣告

原文出處：如買菜？"白軍購版"不管配套？于北辰：要去哪保養？

更多民視新聞報導

黃國昌拋白版「國防特別條例」！4關鍵卓冠廷酸：丟人

韓國會「未過關稅協定」稅率變25%！綠勸藍白別拖延：好條件恐生變

民眾黨版軍購「非紅供應鏈」遭刪 林楚茵批：黃國昌替中共留後門

