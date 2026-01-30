民眾黨版軍購條例付委審查 政院版被丟包

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院提出8年期上限1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」遭在野黨多次封殺，今在院會提案仍被否決，草案無法付委。民眾黨團另自提金額上限僅4000億元、採「一年一審」並要求行政院專報的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，今日於立法院院會一讀付委，至於行政院版則形同被丟包。

國民黨團總召傅崐萁指出，國民黨團正在與國民黨中央討論修法內容，也期盼賴清德總統能赴立院就對美軍購進行報告，屆時國民黨團基於為人民看緊荷包，會提出自家的修法版本；而藍白的合作也很重要，會持續與民眾黨團溝通。

民眾黨團版本的國防特別條例草案，包含M109A7自走砲1267億元、海馬士多管火箭系統1276億元、反甲型無人機飛彈系統347億元，以及標槍飛彈118億元、拖式二B反裝甲飛彈111億元共5大軍購項目，外加881億快速提升戰力緊急採購預算，合計4000億元，且不得排擠社福支出占比。

