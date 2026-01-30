民眾黨版軍購條例付委審查！藍白仍卡院版國防特別條例

立法院本會期最後一天，政院版「國防特別條例」草案，仍無緣排入議程。資料照片



立法院本會期最後一天，今（1/30）在藍白人數優勢下，政院版1.2億「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」仍無法排入議程，但將民眾黨團自提的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案排入議程，付委審查後，至少有討論空間。

為強化自我防衛能力，行政院會去年11月27日通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，藍白聯手擋下，始終讓草案無法排入院會報告事項議程，審查程序卡關。

民眾黨團則自提軍購條例版本，除了將預算規模大砍剩下4000億元，採一年一期編列，刪掉台灣之盾、非紅供應鏈。國防部則點出，白版沒有配套窒礙難行。民進黨團則希望政院版、民眾黨團版都能夠付委審查，進入實質的討論。

不過，最後一天的議程表決，藍白仍執意表決擋下政院版，僅讓民眾黨團版付委。

