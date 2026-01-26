民眾黨版軍購條例刪到剩4千億 綠黨團：不反對任何版本但審查必須有院版

民進黨立院黨團今說明立場，不反對任何版本軍購條例交付審查，但堅持院版一定要納入審議。（圖／袁維駿攝）

民眾黨立院黨團今天（26日）提出黨版軍購條例，但內容不僅限制軍購總額上限4000億元，還將「非紅產業鏈」、「台灣之盾」等內容拿掉，引起綠委批評。不過若最終僅民眾黨團版本付委，綠營是否會支持？民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱回應，要看明天藍白是否會進行議事審查，「我們不反對任何版本交付審查，但堅持行政院版一定要納入審議」。

民眾黨立院黨團今天下午舉行記者會，正式推出民眾黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，內容提到軍購總額上限為4000億元，除籌購M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統等武器，也要求行政院應在條例通過後1個月內，向立法院提出專案報告並備質詢。

廣告 廣告

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋、范雲今下午舉行「是民眾黨版的軍購條例？還是淘寶版的拚多多條例？」記者會，針對軍購條例提出4大訴求，包含行政院版要付委、軍購期程不延宕、國內產製應含括、國會嚴審不洩密。

會後有媒體詢問，是否會支持民眾黨團自提版本？鍾佳濱表示，凡有助於提升台灣國防自主，能夠有效抵抗來自對岸威脅，民進黨團都願意充分討論共同推動，但他們要強調，已經說《強軍特別條例》本身涉及高度政府對政府的機密研商，如何在不洩密情況下來嚴審是國會的責任，而不是越俎代庖提出自己的版本。

鍾佳濱指出，更何況民進黨團在很短的時間，就發現民眾黨團版本，「不敢說是粗製濫造，但你說把行政院版抄一遍，還抄到落字，還把可能不應該洩漏的機密數字都吐露，這點我們覺得很遺憾」，無論如何，民進黨團還是堅持只要政院版付委，一定嚴加審查並促成推動。

媒體追問，若最後政院版軍購條例無法付委，只有民眾黨團版本可審，是否會支持？鍾佳濱回應，目前本週五來講這件事情還不存在，還要看明天藍白是否會進行議事審查，他也再次呼籲，明天程序委員會是藍白聯手持續阻擋台灣國防，或是將倉促提出的版本付委審查，總而言之，民進黨團會密切持續來推動，「我們不反對任何版本交付審查，但我們堅持行政院版一定要納入審議」。



回到原文

更多鏡報報導

民眾黨團自提軍購條例 綠黨團抓包「非紅供應鏈、台灣之盾」全被刪

媒體稱中共要求藍營加強擋軍購力道 顧立雄：持續溝通盼儘速付委

柯文哲自爆用代孕換軍購 綠黨團轟：門都沒有！別逼台灣人子宮武器二選一

熱心男「救路人」慘遇害留3子 3兄弟被迫輟學向被救者求償百萬：人生軌跡被改變