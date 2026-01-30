民眾黨版軍購條例壓線付委審查 行政院版遭在野丟包

今日（30日）是立法院本會期最後一天院會，民眾黨團版國防特別條例順利交付委員會討論；行政院版的國防特別條例在表決議程時再次遭到否決，在委員會卡關。（王侑聖攝）



今日（30日）是立法院本會期最後一天院會，民眾黨團自提的規模新台幣4000億元國防特別條例列入報告事項議程，政院版國防特別條例則未被列入。在國民黨團支持下，民眾黨團版國防特別條例最後順利付委；行政院版的國防特別條例，則在表決議程時再次遭到否決，仍在程序委員會卡關。

民眾黨團先前宣布自提版本國防特別條例內容，其中金額上限為4000億元，並排除台灣之盾、智慧決策輔助系統、國防供應鏈的建構、對紅色供應鏈的限制，且預算編列改為一年一期方式，且要求行政院在執行完首年計畫後，需經立法院同意，才可以進行後續預算籌編。

國防部則召開記者會回應，民眾黨版本缺少相關配套，如果按照此版本去做「窒礙難行」。

國民黨發言人、藍委牛煦庭則表示， 國民黨內也有在研擬自己政黨的版本，基本邏輯會與民眾黨團相似，但在額度與時間設定上會有所差異。

今天是立法院會最後一天，在報告事項環節，民眾黨團版國防特別條例順利交付委員會審查。

針對藍、白聯手「丟包」政院版國防特別條例，先放行民眾黨團版國防特別條例，兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪時說，尊重各黨團的提案權，但每個版本都有被平等討論的機會，應該就修法條文直球對決，請藍、白勿「丟包」政院版國防特別條例。

另外吳思瑤也說立委並沒有編列預算的權力，且民眾黨團版本排除台灣之盾、台美供應鏈合作與非紅供應鏈。「就這3個面向而言，藍、白的版本，不管是現在已經端出的民眾黨版，或是國民黨說他們也要自提法案，都要從這3個原則來審視，他們的版本是不是合憲、合規、是不是合乎國會的民主程序？」（責任編輯：卓琦）