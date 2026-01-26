民眾黨版軍購條例砍到剩4千億 綠酸：先鎖門再演修門
行政院所提1.25兆元國防特別條例草案，遭藍白杯葛。民眾黨立法院黨團今天自提版本，總額上限為新台幣4000億元，採購採1年1期方式編列，期滿後經立法院同意才得以籌編後續預算。
民進黨團砲轟，民眾黨團高喊要自提「國防採購（軍購）條例」，看似積極，實際卻是在掩飾卡關事實。真正負責任的監督，是讓行政院版本回到正常程序、交付委員會實質審查，而不是先把程序鎖死，再站出來演修門的人。門是誰鎖的，社會都看得很清楚。
民進黨團質疑，更荒謬的是，柯文哲先說拿「人工生殖法」交換國防預算，轉眼又改成自提條例，整套操作就是先卡關、再甩鍋、最後作秀。國防不是政治談判的籌碼，而是攸關國軍戰備與國家安全的現實。
民進黨團強調，想用自提版本包裝阻擋審查，台灣人不會被騙，國際也不會被騙。請把國防還給專業，把國會還給程序。
