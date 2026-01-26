民眾黨版軍購條例「大砍8500億」 國防部親上火線說明

國防部戰略規劃司司長黃文啟率出面說明對美軍購流程。

針對1.25兆軍購特別條例，民眾黨自提版本昨（26日）出爐，總金額降至4,000億元，大幅縮減各項採購項目，並要求國防部採一年一次編列方式進行。國防部昨發布新聞稿回應，認為民眾黨團版本內容不完整，欠缺專業評估，國防部今（27日）一早7時30分特別在松指部召開記者會，出面向國民說明。

國防部整理軍購特別條例兩版本差別。

【國防部26日新聞稿全文】

一、國軍建案作業程序，係考量敵情威脅、未來作戰場景與科技發展等因素，循「作戰需求」、「系統分析」、「期程工項」及「整體獲得規劃」之邏輯思維，確認所需籌購之武器裝備。凡達新臺幣10億元以上建案，需呈報行政院審查、始可編列預算。國防部《強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案》，即依此完成，並得到美國國會、美國務院及美在臺協會之公開肯定，適與「以政治宣示取代專業審查」者相反。

二、美方對外軍售作業，有完整審查程序。在作戰需求評估階段，需先由駐在國安合部門，以及戰區階層完成專業評估後，方可由需求國遞交發價書需求信函，進入跨部門內部審查程序，同意後始可知會國會、對外供售。

三、國防部特别預算向美籌購之武器裝備，即依前述建案程序，及美軍售要求，經雙方長達一年密切協商，始初步確認項量、交運期程與預算需求等。後續將與美方簽署發價書，再由美國防部與主合約商議約，始能確認最终價款、品項、期程與交運時間。

四、國防部特別條例之完整規劃，包括「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「AI 輔助與 C5ISR 系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「臺美共同研發及採購合作之裝備、系統」等七項，已於115年1月19日，向外交及國防委員會實施機密專報，並接受與會委員質詢。民眾黨團所提之「M109A7自走砲」等5項，僅擷取部分知會國會程序之項量，內容顯不完整，亦欠缺專業評估。





