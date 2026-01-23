民眾黨版軍購特別條例周末敲定 賴清德國情報告換付委？

立法院會在藍白聯手下，通過邀請總統賴清德進行「國情報告」，民眾黨在周末將敲定黨版軍購特別條例。（圖片來源／總統府）

針對1.25兆國防特別條例，民眾黨今（23）日表示，將於周末召開「軍事諮詢會議」，提出黨版軍購特別條例草案，國民黨團並未透露底牌僅指出，會跟民眾黨團溝通，一旦有定論，就會對外說明。

今年度中央政府總預算案與國防特別條例8度卡在程序委員會，由於這個會期將於31日到期，相關實質討論與處理，預計將成為下個會期的朝野攻防焦點。

立法院會今日在藍白聯手下，通過邀請總統賴清德就1.25兆國防特別預算等議題，赴立法院提出「國情報告」。國民黨團書記長羅智強表達立場稱，國民黨團對於軍購的立場一致，並不反對8年1.25兆元的軍購預算。

國民黨團方向未定，黃國昌：賴如有道理8票全數支持

羅智強強調，但面對史無前例的天價國防預算，賴總統有責任、義務，兌現其競選承諾，到立法院報告並接受諮詢，這是最基本的程序正義要求。

至於民眾黨團自提版本，甚至傳出不排除與行政院版一起付委，羅智強則稱，各種可能性，本來就在研商當中，只要黨團大會有共識，就會共同行動。

美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言日前表示「自由不是免費」一席話，成為民進黨文宣攻勢跟進重點。

民眾黨團總召黃國昌則反問，這句話當然沒錯，也因此台灣花很多錢買軍購，難道付錢就能提升國防戰力嗎？沒拿到武器要怎麼提升國防戰力？

民眾黨團將自提軍購特別條例版本，總召黃國昌強調，邀請賴清德辯論，如果賴有道理，8票會全數支持。（圖片來源／民眾黨團）

黃國昌表示，他邀請賴清德進行公開辯論，若多數人民認為賴有理，他以黨主席身分保證民眾黨團8票全數支持；但直至今日，仍未獲得賴清德回應。

周榆修批民進黨跳針，下會期進入實質討論

民眾黨秘書長周榆修對此則表示，大家都知道「自由不是免費的」，不用民進黨一直跳針，他問，民進黨要不要做一個負責任的執政黨，目前還積欠6000億軍購未到貨，「這個合理嗎？」

周榆修接著秀出資料強調，美國國防安全合作局所公布對台軍售資訊，都有具體內容很正常，但是行政院提出的特別條例為何都是「不明」？

「不是不能討論，而是有沒有允許討論的空間。」周榆修不滿地指出，一討論就被批是共產黨，什麼都不用審，那有這回事？很多東西重複買，2027年也到不了貨，如何對付共產黨？

「台灣人站起來，手上沒有武器就可以嗎？」周榆修稱，民眾黨在周末召開的軍事諮詢會議，將邀請陸海空專家就黨版軍購特別條例，再次檢視和討論， 「不能老是1.25兆兩張紙，執政黨要不要對納稅人的錢忠誠？」

針對軍購特別條例的未來進程，周榆修坦言，立法院下個會期很關鍵，「會進入實質討論。」

