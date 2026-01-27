民眾黨版軍購特別條例草案挨批 國防部：內容不完整、缺專業評估

照片來源：國防部

針對民眾黨立法院黨團提出《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》相關內容，國防部26日晚間強調，該部特别預算向美籌購的武器裝備，經台美雙方長達1年密切協商，才確認最终價款、品項、期程與交運時間；民眾黨團所提「M109A7自走砲」等5項，內容不完整，也欠缺專業評估。

國防部表示，國軍建案作業程序，是考量敵情威脅、未來作戰場景與科技發展等因素，循「作戰需求」、「系統分析」、「期程工項」及「整體獲得規劃」的邏輯思維，確認所需籌購武器裝備。凡達新台幣10億元以上建案，需呈報行政院審查、始可編列預算。國防部《強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案》，即依此完成，並得到美國國會、美國務院及美在台協會公開肯定，並非「以政治宣示取代專業審查」。

「美方對外軍售作業，有完整審查程序。」國防部說明，美國在作戰需求評估階段，需先由駐在國安合部門，以及戰區階層完成專業評估後，方可由需求國遞交發價書需求信函，進入跨部門內部審查程序，同意後始可知會國會、對外供售。

國防部指出，特别預算向美籌購的武器裝備，即依前述建案程序，及美軍售要求，經雙方長達1年密切協商，初步確認項量、交運期程與預算需求等。後續將與美方簽署發價書，再由美國防部與主合約商議約，才能確認最终價款、品項、期程與交運時間。

國防部強調，特別條例的完整規劃，包括「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「AI 輔助與 C5ISR 系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」等7項，已於115年1月19日向外交及國防委員會實施機密專報，並接受與會委員質詢。

此外，行政院發言人李慧芝也指出，在野黨所提草案版本，缺乏戰略構想、沒有建軍規劃、悖離軍購實務程序，且無視國防自主，不僅將使台美軍購窒礙難行，更嚴重影響台灣永續戰力。

李慧芝進一步表示，該草案對於軍購相關程序的設計，完全未考慮台美軍購流程的實務情形，勢將讓台灣向美軍購窒礙難行。更大的問題是，草案中完全排除政府推動國防自主、打造非紅供應鏈的計劃，嚴重影響台灣永續戰力。

李慧芝強調，行政院版的國防特別條例，是依照國防部建軍需求而規劃，且內容都經過台美雙方縝密的溝通協調與完整評估，是具有一體性的規劃，不應被草率切割，呼籲立法院應儘速將行政院版國防特別條例付委審查，才能全面強化國防作戰量能及嚇阻能力。

