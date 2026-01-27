即時中心／綜合報導

軍購特別條例草案在立法院屢遭藍白陣營阻擋，截至今（27）日已被擋下10次。而民眾黨版軍購昨（26）日曝光，預算規模較行政院版本大砍8,500億元，僅剩4,000億元，並刪除台灣之盾及非紅供應鏈等關鍵內容。對此，民進黨立委林楚茵痛批，歐洲議會近日連續通過多項挺台決議，明確強調建構非紅供應鏈的重要性，反觀民眾黨版本卻刪除相關規定，民眾黨主席黃國昌形同替中共留後門。

台灣軍購特別條例草案在立法院屢遭在野陣營杯葛，截至今日已被阻擋達10次。昨日民眾黨版軍購特別條例內容曝光，整體軍購規模相較行政院版本大幅刪減8,500億元，僅剩4,000億元，同時刪除原本政院版所納入的重層攔截網，台灣之盾、非紅供應鏈等關鍵項目，引發爭議。

廣告 廣告

對此，民進黨立委林楚茵今日在臉書怒嗆，歐洲議會都一再挺台，民眾黨軍購條例卻替紅色供應鏈開後門。林楚茵指出，歐洲議會在本月21日通過「共同外交暨安全政策」與「共同安全暨防衛政策」兩項決議文，重申台灣與中國互不隸屬；隔日再通過「無人機及新型戰爭系統」報告案，明確呼籲歐盟強化與台灣的防衛夥伴關係。

接著，林楚茵進一步表示，該報告案中特別強調「構建非紅供應鏈的重要性」，認為關鍵技術若過度依賴中國，將嚴重危及國防安全。她痛批，反觀民眾黨提出的「拼裝版」軍購條例，竟將政院版明文要求的「非紅供應鏈」整段刪除，令人難以接受。

同時，林楚茵也質疑，民眾黨主席黃國昌過去經常質疑政府標案使用中國製產品，如今卻在自己主導的軍購條例中，完全未對紅色供應鏈設下限制，前後立場自相矛盾。她強調，不只歐洲，近年民主國家對中共威脅的警覺日益升高，國際趨勢十分明確，根本不必特地「美國快閃」就能看得清楚。

最後，林楚茵直言，黃國昌版本的軍購條例不僅與國際民主陣營方向背道而馳，更是在檯面上高談監督，實際卻替中共留下後門。









原文出處：快新聞／民眾黨版軍購「非紅供應鏈」遭刪 林楚茵批：黃國昌替中共留後門

更多民視新聞報導

民眾黨版軍購大砍預算「還欠多項配套」！國防部：實務上窒礙難行

若立院強行通過民眾黨版軍購案？國防部揭後果：完全無法執行、甚至會有後遺症

民眾黨團自提軍購條例怪國防部 沈伯洋：他們軍事專家出什麼問題？

