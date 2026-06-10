即時中心／林韋慈報導

立法院司法及法制委員會明（11）日將審查民眾黨團提出的《刑事訴訟法》修正草案，此版擬刪除羈押要件中的「勾串共犯或證人之虞」。民眾黨主席黃國昌今（10）日表示，總統賴清德過去也曾提修法。民進黨立委林俊憲於今（11）日則發文反擊，強調兩者背景與目的截然不同，更質疑此時修法是為柯文哲解套，並且狠批若未來詐團滅證率提高，抓不到人、也關不起來，民眾黨要負責。

刪「勾串共犯」羈押要件 林俊憲：形同為被告量身打造

針對外界批評民眾黨版本《刑事訴訟法》修正案是「阿北條款」，黃國昌今日表示，此為民進黨認知作戰，更提到賴清德過去擔任立委時，也曾提出類似修法主張。他強調修法不是為了柯文哲，而是為了避免未來任何人遭受同樣的「押人取供、政治辦案」。

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林俊憲則駁斥，強調兩者背景與目的截然不同。他指出，自柯文哲遭羈押後，黃國昌便不斷指控司法「押人取供」與「司法迫害」，如今民眾黨更透過修法試圖刪除重要羈押要件，時機點令人質疑，而因「民眾黨最近已經沒什麼聲量，只好再把阿北搬出來當提款機，順便凝聚小草的向心力。最後又知道自己吃相難看，於是又賴給清德。」

林俊憲：2008年特偵組爆發教唆偽證 修法目的與現今不同

針對賴清德過去提出修法，林俊憲表示，2008年當時是因特偵組爆發教唆偽證、違法監聽等爭議，修法是為了制衡濫權的偵查機關，「跟民眾黨幫阿北量身打造的後門根本不一樣。」他進一步指出，若刪除「勾串共犯或證人之虞」作為羈押理由，未來詐騙集團等多人共犯結構的重大案件，將大幅增加嫌疑人串供、滅證的風險。

他表示，藍白陣營目前在立法院掌握席次優勢，若強行通過此修法，「到時候如果大家發現，為什麼都抓不到詐騙集團，也關不起來，請去找民眾黨。」林俊憲最後諷刺表示：「既然這樣，不如直接修法規定『不得調查、羈押、起訴柯文哲』，這樣比較乾脆，小草也比較開心。」





原文出處：快新聞／民眾黨版《刑訴法》明排審！刪「勾串羈押要件」 林俊憲：抓不到人白營負責

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