民眾黨版《國防特別條例》遭批「跟賣國沒兩樣」 沈伯洋直播開罵黃國昌：以毀掉台灣為前提在寫

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委沈伯洋今(1/27)表示，自己已經8個月沒開直播頻道，但今天氣到直接開直播罵，並點名民眾黨立委黃國昌，寫法案的專業度可以說是零，完全是以毀掉台灣為前提在寫，他還點名民眾黨版《國防特別條例》當中的10項要點，根本跟賣國沒兩樣。

民進黨立委沈伯洋，資料照，許詠晴攝

黃國昌等6名民眾黨立委將在1/31辭去立委職務，民眾黨立院黨團昨提出自家黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，列出M109A7自走砲等5項採購項目，總額上限4千億台幣，採一年一期是編列，而這份草案，也被視為黃國昌的畢業論文。

廣告 廣告

沈伯洋深夜在臉書發文指出，自己頻道8個月沒開直播了，但今天氣到直接開直播罵。黃國昌寫法案的專業度可以說是零，完全是以毀掉台灣為前提在寫的。沒跟到直播的，他直接整理民眾黨的天才版本給大家，他是覺得，跟賣國沒有兩樣。

沈伯洋列舉10點如下：

1. 台灣之盾沒了。給你買武器，不給你系統整合，不給你偵測指揮。就像你買電腦，但不給你灌系統。

2. 幹掉非紅供應鏈，直接封殺全部台美合作。你沒聽錯，直接封殺台美的國防合作。

3. 刪了約7成的國防預算。

4. 寫死購買品項，而且內容跟維基百科一樣。換了品項直接完蛋。若是商購，直接洩底標。

5. 直接幹掉進行中的機密事項，國防部一年商談的努力直接付諸流水。重談的話，國防直接空窗。

6. 寫了帝王條款，只要立法院心情不好，國防部連預算都不准送進立法院，立法院也可以不審。

7. 執行延期要立法院同意，如果做到一半，立法院可以讓國防直接毀在原地。

8. 一年一期編，直接趕走廠商。就像蓋大樓，一年核准你蓋一層的概念。

9. 直接幹掉台灣9千個工作機會。

10. 騙你會擠壓其他預算，但其實特別預算根本不會擠壓其他預算。

更多FTNN新聞網報導

民眾黨自提軍購特別條例明定採購內容 預算上限僅4000億且「一年一期」要國會同意才可續編

左騙中國吃政治紅利右騙台灣人民子宮換軍購 鍾佳濱點名藍白3騙行徑：跨國詐騙集團

黃國昌涉洩軍購機密挨告 林楚茵：賴給綠營抹黑就想脫罪？

