政治中心／綜合報導

民眾黨團昨公布國防特別條例自提版本，預算從原本的1.25兆砍到剩4千億，不只項目變少，還喊出一年一編，不過也被抓包有些內容跟維基百科大同小異，國防部親上火線表示，民眾黨版窒礙難行，總統賴清德接受民視新聞專訪也強調術業有專攻，經費切割恐怕台灣之盾會破一個洞。

軍購條例週一民眾黨團自提版本，但攤開來看就被發現不只缺漏字，比對第一條，原本政院版的"台灣之盾"、"打造非紅供應鏈"，這兩項也消失！綠營批抄作業還漏東漏西，總統賴清德接受民視專訪，強調要交給專業。

總統賴清德：「有一句話說聞道有先後，術業有專攻，因為國防是一個專業，不妨交給國防部來辦，1.25兆你把它切成4千億，那你到底要買什麼，到底不買什麼，那你的台灣之盾會不會破一個洞。」

而且原本條例包括七大項目，到了白營版本變五項，預算從1.25兆砍到4千億，還喊出一年一編，國會同意才續編，國防部親上火線，認為窒礙難行。

針對民眾黨團自提軍購條例版本，國防部親上火線回應。（圖／民視新聞）

國防部戰略規劃司長黃文啓：「缺少任何一項，都會對我們造成嚴重的衝擊，沒有這個初步的投資，許多像無人機等新興裝備，我們不可能累積出經驗，台積電也是經過了很多年，才能夠打敗英特爾。」





國防部主計局局長謝其賢：「未來如果我採購的數量沒有達到，或者我在這個計算上限內，無法執行，我就必須回過頭來，修改這個法律，美金跟新台幣中間，就有一個匯率的問題，用新台幣的一個上限，把它定住了，如果匯率有任何的變化，台幣每貶值一塊錢，我可能我的購買力就會下降，可能會高達上百億。」

民眾黨團版本也被抓包，跟維基百科的"美國對台軍售列表"一比，武器後加個英文名，稍微修改幾個量詞，幾乎大同小異。

針對軍購特別條例，民眾黨團自提版本。（圖／民視新聞）

立委（民）沈伯洋：「看到他們的第四條，寫的各式各樣的項目跟金額，其實跟維基百科一模一樣，所以黃國昌第一次，維基百科軍購就上手了，那就飛一趟美國，回來看一下維基百科，這樣還要寫兩個禮拜，我是覺得有點鳥。」





綠營看不下去質疑專業度不足，民眾黨團趕在兩年條款到期前最後一舞，難怪挨轟國防不是畢業作品。





原文出處：民眾黨版「軍購條例」國防部窒礙難行 賴總統：術業有專攻

