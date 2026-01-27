民眾黨版「軍購條例」國防部窒礙難行 賴總統：術業有專攻

政治中心／綜合報導

.民眾黨團昨公布國防特別條例自提版本，預算從原本的1.25兆砍到剩4千億，不只項目變少，還喊出一年一編，對此國防部親上火線表示，民眾黨版窒礙難行，總統賴清德接受民視新聞專訪也強調術業有專攻，經費切割恐怕台灣之盾會破一個洞。

國防特別條例週一民眾黨團公布自提版本，但攤開來看就被發現不只缺漏字，比對第一條，原本政院版的"台灣之盾"、"打造非紅供應鏈"，這兩項也消失！綠營批抄作業還漏東漏西，總統賴清德接受民視專訪，也強調要交給專業。

總統賴清德：「有一句話說聞道有先後，術業有專攻，因為國防是一個專業，不妨交給國防部來辦，1.25兆你把它切成4千億，那你到底要買什麼，到底不買什麼，那你的台灣之盾會不會破一個洞，國防特別預算也已經被擋了9次了，那我們希望在野黨能夠重新思考。」

而且白營明列出5項軍購項目，預算從1.25兆砍到，首期總額上限剩4000億，但完整特別條例規劃是包含7個項目。國防部週二一早臨時記者會，直指民眾黨團版本"窒礙難行"。

國防部戰略規劃司長黃文啓：「這是依據我們整個，防衛作戰兵力調整，以及聯合作戰計畫的需求，缺少了，第一個衝擊到的就是，我們已經準備調整了，防衛作戰兵力調整，還有聯合作戰計畫的執行。」

立委（民）王定宇：「很明顯就是東拼西湊還抄錯，而且忽略了，軍事投資體系化的必要性，給了火力單元，卻忽略了指管系統，無視體系化，呈現了他外行的一面。」

針對民眾黨團自提軍購條例版本，國防部親上火線回應。（圖／民視新聞）

經費項目卡死外，民眾黨團喊出一年一編，而且要國會同意才可以續編，國防部同樣認為不合理，國際採購不等人，有些還是簽長期約，可能因此延宕武器籌獲。





國防部主計局局長謝其賢：「如果我把它用新台幣的一個上限，把它定住了，在未來的8年期間，如果匯率有任何的變化，台幣每貶值一塊錢，可能我的購買力就會下降，可能會高達上百億。」

立委（民）沈伯洋：「這個叫做帝王條款，也就是說如果按照他們的方式，過了這一個特別條例，結果我們要送特別預算的時候，他只要不同意，你就連送都不能送，我覺得這是一個，非常進階的做法，那就飛一趟美國，回來看一下維基百科，這樣還要寫兩個禮拜，我是覺得有點鳥。」

立委沈伯洋質疑民眾黨團版預算一年一編，根本是帝王條款。（圖／民視新聞）

行政院也質疑白營版本，採購項目支離破碎、缺乏整體戰略構想。只是藍白擋政院版心意堅決，周二中午立院本會期最後一次程序委員會，恐怕上演第十次阻擋軍購的戲碼。





