民眾黨版4000億國防條例 國防部再批欠專業：我們沒辦法執行

藍白聯手9度擋下行政院提出的1.25兆國防特別預算，民眾黨主席黃國昌赴美回台後，近日自推「軍購條例草案」，明列金額採一年一期方式編列，更將8年1.25兆降至4000億，引發綠委、政院反彈，國防部今（27）天也稱，民眾黨團所提的項目，僅擷取部分知會國會程序的項量，內容不完整也欠缺專業評估。

民眾黨26日自提軍購條例草案，不僅刪減政院版八年1.25兆預算上限至4000億，也改為「一年一期」編列，並要求行政院逐年提出專案報告，此外也拿掉「非紅供應鏈和台灣之盾」，載明詳列採購項目和金額。

對此民進黨、行政院和國防部都回擊，強調此草案缺乏專業評估，批民眾黨「以政治宣傳取代專業審查」，民進黨立委沈伯洋更說，「以後也不用國防部了，我們就尊稱黃國昌為國防部長」。

國防部戰略規劃司司長黃文啟今天進一步說明，指出國防部提出來的項目是依據敵行威脅跟聯合作戰計畫，以及防衛作戰兵力調整所規劃，如果說立法院強行通過民眾黨的版本，他也會在立法院徹底講清楚「完全沒有辦法執行」、「執行之後會衍生後遺症」等，讓所有人能夠了解。

黃文啟強調，因為畢竟1個正確的決策才有辦法讓國家更安全，如果勉強只買了裝備，但沒有限制配套，後續審定單位在稽核的時候，恐怕相關建案人員都難逃實體資格，所以這個部分國防部絕對會跟立法院就技術層面清楚交代清楚，「如果要通過民眾黨版本，我們沒有辦法執行」。

責任編輯／張碧珊

