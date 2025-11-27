民眾黨率團拜會日本4政黨 黃國昌：多黨政治生態值得台灣借鏡

民眾黨主席黃國昌（前排左2）26日率團拜會日本維新會，眾議員、台灣友好議員聯盟會長馬場伸幸（前排右2）分享聯合執政的實際經驗，並強調聯合政府不是政治交換，而是共同承擔國家的責任。 圖：民眾黨提供

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌自本月25日起率領白營青年團赴日訪問。昨（26）日，黃國昌率團拜會日本立憲民主黨、國民民主黨、參政黨、日本維新會等參、眾議員。黃國昌認為，日本國會比例代表席次占比達四成，使得小黨具有更大生存空間，並有助形塑高度多黨政治生態，是台灣值得借鏡的重要經驗。

針對日本最大在野黨立憲民主黨長期關注青年、社福及縮小貧富差距等議題，尤其在面對高物價衝擊時仍堅持「從人民需求出發」制定政策，黃國昌表示，這種貼近民生、真正靠近人民生活的政黨文化，十分值得台灣借鏡。

立憲民主黨眾議員在交流時提問：「民眾黨如何擁有廣大的年輕支持者？」黃國昌表示，民眾黨作為新興政黨，與傳統媒體並無長期深厚關係，因此必須另闢途徑，藉由社群平台及直播，向各領域支持者直接對話。

在拜會國民民主黨時，雙方針對少子化、居住政策、SMR小型核電、國內移轉投票制度等議題交換經驗。奧村祥大眾議員指出，國民民主黨的核心主張之一是：「不是對決，是解決」，強調反對黨不能只批判執政黨，而是應以務實可行的政策在國會發揮能量，此與台灣民眾黨「理性、務實、科學」的路線高度契合。

此外，國民民主黨YouTube官方頻道訂閱數，已超過其他兩大政黨，其自製節目更讓黃國昌眼睛為之一亮。「他們也有自己的新聞帶狀節目，而且議員親自站在第一線，跟選民報告在國會做了哪些事情。」黃國昌笑說，看到對方專業的攝影棚與節目品質，立刻興起「去現場取經」的念頭，雙方也相約未來安排民眾黨直播團隊赴日交流。

在拜會參政黨時，黃國昌表示，民眾黨與參政黨同樣在年輕世代中擁有高支持度，但共同面臨課題都是「如何把網路聲量轉換成實體選票」。參政黨代表神谷宗幣則分享，參政黨目前已在日本全280多個選舉區成立地方黨支部，即便當地沒有選舉，也會固定面對面與選民交流，因為再強的網路支持，如果沒有地方組織，都無法真正落地。

民眾黨表示，雙方也交流新興政黨在街頭宣講、主流媒體壓力、社群經營等面向的經驗，並認為唯有透明、直接、持續與人民對話，政策理念才能真正被理解與支持。剛好參政黨議員當晚在東京友樂町將舉辦街頭演講活動，黃國昌主席主動表示將帶訪團前往觀摩，晚間就與青年團抵達現場，實地觀察台日街頭運動的差異。

在拜會日本維新會時，眾議院議員、同時是「台灣友好議員聯盟」會長的馬場伸幸回憶起先前曾與前主席柯文哲會面，特別詢問「柯前主席身體健康一切都還好嗎？」展現兩黨的友好情誼。馬場伸幸分享聯合執政的實際經驗，表示維新會與自民黨簽署的協議涵蓋48項改革課題，並強調聯合政府不是政治交換，而是共同承擔國家的責任。

黃國昌表示，日本維新會的改革精神與台灣民眾黨的理念高度一致，而維新會能在競爭激烈的政治環境中成為關鍵力量，也為台灣民眾黨的聯合政府理念提供珍貴借鏡。雙方青年也就人口高齡化、地方發展、國家安全等議題分享觀察與挑戰，期待未來持續交流。

