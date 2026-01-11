民眾黨率團閃電訪美：爭取第一手軍購、高關稅資訊

台灣民眾黨主席黃國昌11日下午率團前往美國首府華盛頓，將針對國人高度關切的國防軍購及高關稅等議題，與美國政府相關部門進行面對面會談。（陳麒全攝）

台灣民眾黨主席黃國昌（左二）11日下午率團前往美國首府華盛頓，將針對國人高度關切的國防軍購及高關稅等議題，與美國政府相關部門進行面對面會談。訪美團成員除黃國昌外，還有候任立委王安祥（左一）、民眾黨立法院黨團主任陳智菡（右二）、民眾黨前國際部主任林子宇（右一）。（陳麒全攝）

台灣民眾黨11日中午發布採訪通知指出，主席黃國昌將率團前往美國首府華盛頓，針對國人高度關切的國防軍購及高關稅等議題，與美國政府相關部門進行面對面會談。訪美團成員包括候任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡，以及民眾黨前國際部主任林子宇。

黃國昌11日下午於桃機第二航廈出境大廳接受聯訪時表示，此行為「閃電、精準」的緊湊訪美行程，預計於華府時間12日清晨抵達，隨即展開一整天的政府部門拜會行程，當天下午結束後即搭機返台，預計於週三清晨返抵國門。

黃國昌指出，感謝多個單位協助完成相關行程安排與對接，此行最主要目的在於軍購及高關稅等國人關心議題，希望能從美方取得直接且可信賴的第一手資訊，並表達台灣人民對相關問題的關切。不過，基於與美方建立的互信默契，現階段無法對參訪單位及會談對象進行詳細說明。

黃國昌強調，民眾黨將此次訪美定位為真誠、坦率的意見交換，並以直接取得可信賴資訊為最重要目標。民眾黨一向支持國防自主與強化台灣自我防衛能力，但同時也必須忠實反映人民心聲，這是負責任在野黨的天職。他也指出，對於攸關重大的對美軍購政策，民眾竟是在去年11月底，透過總統賴清德投書美國媒體，才得知重大政策宣示，令人遺憾。

談及對美軍購特別條例，黃國昌表示，民眾黨過去多次希望政府就1.25兆元特別條例內容，包括採購項目、交貨期程及審查所需相關資訊，向國會與社會清楚說明，但至今所能掌握的資訊極為有限，「除了兩張A4紙、七個條文之外，幾乎沒有其他具體內容。」

針對高關稅議題，黃國昌指出，政府先前宣稱台灣列入「最優先清單」，但至去年8月仍適用20％加上既有稅率，已對不少台灣廠商造成實質衝擊，且政府始終以「暫時措施」回應，如今已邁入2026年，民眾黨認為，唯有透過真誠、坦率的溝通，取得可信賴資訊，才能避免資訊斷裂、政務停滯，監督更不容停歇。

他表示，民眾黨希望以務實、理性、科學的態度，協助政府面對內外交迫的多重挑戰。他也批評，民進黨政府持續撕裂社會，甚至將在野黨的合理監督抹紅為「中共同路人」，無助於國內團結，也無法解決實際問題。返台後將儘速召開記者會，向社會說明此次訪美的相關資訊與成果。

對於此行是否影響後續軍購相關投票立場，黃國昌回應，相關議題並非單一面向，將待返台後依據所獲得的資訊，負責任地向社會報告。他重申，民眾黨支持強化台灣自我防衛能力，前主席柯文哲在2024年總統大選期間，也曾率先主張國防預算應達GDP 3％。

此外，針對訪美交流經費，黃國昌表示全數由民眾黨自行負擔。至於是否為美方邀請，他則說，民眾黨長期就多項議題向美方表達關切，並主動提出面對面溝通的期望，感謝美國相關部門在假期期間協助安排，最終促成此次華府行程。

