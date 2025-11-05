民眾黨生死關頭？他曝：第三大黨都有1魔咒
[NOWnews今日新聞] 台灣民意基金會董事長游盈隆今（5）日接受主持人黃光芹政論直播節目《中午來開匯》專訪，談及藍白合詞時表示，從政黨合作角度而言，民眾黨應該會很清楚了解，2026是民眾黨生死存亡的關鍵，如果2026地方選舉什麼都沒有，只維持上屆議員的席次的話，恐怕2028就岌岌可危了。
游盈隆指出，自己曾斷言有「3屆立委魔咒」，從1990年代以來，台灣的第三大黨，從來沒有一個政黨，可以逃離「3屆立委魔咒」，也就是說，在第3屆以後，席次都會開始驟降，「沒有例外」，而民眾黨現在就在面對這問題。
游盈隆說，柯案重挫黨支持度，民眾黨的支持度就是維持14%，當年拿到300多萬票，是至少20%的支持度，再加上有總統候選人加持，才獲得300多萬票，未來如果沒有，「還剩什麼」，恐怕立委席次會只剩4至5席，這是民眾黨必須面對的問題。
