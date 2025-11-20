民眾黨發言人吳怡萱生了！緊握女兒「吳花果」全家福曝光

民眾黨發言人吳怡萱今日（11/20）在臉書宣布，女兒「吳花果」出生了。翻攝自吳怡萱臉書



民眾黨發言人吳怡萱今日（11/20）在社群宣布女兒「吳花果」出生，曬出緊握女兒的全家福表示，當吳花果趴在胸前時，好小、好脆弱，哭聲卻宏亮又中氣十足，而當吳怡萱在女兒耳邊輕輕地說「果果，不哭，是媽媽喔」，女兒竟真的神奇地停止哭泣，讓吳怡萱直呼「心連心的脈動，這一刻的感動，我永遠不會忘記。」

吳怡萱今日在臉書發文表示，人家都說孩子會自己選擇離開媽媽肚子的時間，而她可愛的寶寶迫不及待要和這個世界打招呼，「2025.11.15 07:07，吳花果出生了」。吳怡萱表示，當吳花果趴在她的胸前時，好小、好脆弱，哭聲卻宏亮且中氣十足，而當吳怡萱在吳花果耳邊說「果果，不哭，是媽媽喔」，吳花果竟然真的神奇地不哭了，心連心的脈動，這一刻的感動，永遠不會忘記。

廣告 廣告

吳怡萱表示，九個多月來兩顆心臟同時跳動，從發現兩條線、第一次透過超音波相見，吳花果陪著她一起呼吸、一起感受喜怒哀樂，一起經歷了孕期諸多不適，這個小小的生命神奇地在她肚子裡一天天長大。

吳怡萱提到，她曾無數次想像吳花果的長相，這幾天終於看到吳花果，「眼神清澈透亮、嘴唇紅潤小巧、手指纖長，每個地方都藏著我和神隊友的影子。」吳怡萱坦言，孩子出生讓生活變得很不一樣，身體一邊要從生產後恢復，一邊要學著當一個母親，有時匆匆忙忙、手忙腳亂，有時也會徬徨、不安，「謝謝老公和家人的支持與陪伴，讓我們能一起迎接吳花果的到來。」

更多太報報導

犯罪首選高雄？月世界垃圾山惡化 民代酸「事後震怒沒用」籲建吹哨者保護

北市房價鐵板一塊！預售屋最低價看不見6、7字頭

毒駕撞倒女志工「2度輾過不停」害慘死！肇事後設斷點逃亡仍被逮