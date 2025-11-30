民眾黨發言人因學業退黨？四叉貓曝雙姝之爭

▲李有宜今日突宣布退出民眾黨，四叉貓質疑是黃國昌另推周曉芸選三蘆所致。（圖／翻攝自李有宜臉書）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨發言人李有宜今（30）日突在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨。對此網紅四叉貓分析，上次李有宜代表民眾黨參選三蘆立委落選，這次黨主席黃國昌改推周曉芸參選，質疑是搶不到位子才退黨，更搬出前主席柯文哲過去所言「離開的都是沒得撈的」，否則單純專注學業幹嘛要退黨？

李有宜今日突在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，將專注博士班學業，而其過去曾代表民眾黨參選新北市三蘆區立委，挑戰綠委林淑芬失利，在去年5月正式加入民眾黨發言體系。

對此四叉貓表示，黃國昌這次改推周曉芸（四大金釵）選三蘆區，質疑李有宜是搶不到位子才退黨，更搬出前主席柯文哲過去所言「離開的都是沒得撈的」，否則單純專注學業幹嘛要退出黨籍？

