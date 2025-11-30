民眾黨發言人李有宜勤跑行程突宣布「退黨」 稱專注博士學業

民眾黨發言人李有宜突宣布退黨。（翻攝李有宜臉書粉專）

面對2026地方選舉，各陣營陸續盤整參選人選，不過，今（30日）民眾黨發言人李有宜突以「全力專注博士班學業」為由，不僅宣布辭去黨職，還要「退出台灣民眾黨」，近來李有宜相當積極跑行程，突來的退黨宣言讓不少支持者相當意外。

李有宜今（30日）突透過社群表示，即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員職務，並退出台灣民眾黨，她稱是為了全力專注博士班學業，並表示盼早日學成畢業，返回政壇為民服務，後會有期。

李有宜初入政壇原為綠委羅致政助理，但未加入民進黨，赴美留學返台後加入國民黨，但因脫黨參選遭除籍，轉而進入民眾黨，並於2024參選新北市第二選區立委，不過當時輸給綠營林淑芬。

2026李有宜有意挑戰新北第四選區（三重、蘆洲）市議員，近來相當積極跑行程，但民眾黨主席黃國昌安排過去深耕金門的「金門曉姐姐」周曉芸擔任其服務處三重蘆洲區主任，都讓李有宜退黨原因多了一分討論。





