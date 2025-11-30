民眾黨發言人李有宜宣布退黨 理由曝光

▲民眾黨發言人李有宜突宣布辭去發言人職務並退黨，將專心博士學位。（圖／翻攝自李有宜臉書）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨發言人李有宜今（30）日突在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，將專注博士班學業，希望早日學成畢業，返回政壇為民服務，「我們後會有期！」

李有宜過去待過民進黨前立委羅致政辦公室，但並未加入民眾黨，也曾在2022年參加國民黨台北市議員初選失利，日後加入民眾黨，在前主席柯文哲2023年參選總統之際接任柯辦發言人，並參選新北市三蘆立委挑戰綠委林淑芬，因國民黨未推人選被視爲「藍白合示範區」，最終挑戰未果在去年5月起正式加入民眾黨發言體系。

廣告 廣告

而李有宜今日突宣布將辭去民眾黨發言人及財務監督委員職務，並退出民眾黨，將全力專注博士班學業，期早日學成畢業，返回政壇為民服務，「我們後會有期！」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

黃國昌準備拋棄民眾黨？媒體人揭「背後盤算」：心裡很氣

徐春鶯被政治迫害？民進黨反擊民眾黨：抹黑司法才是政治操作

中配徐春鶯涉詐欺案遭押！民眾黨怒轟賴清德：虛情假意善待新住民