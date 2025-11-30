民眾黨發言人李有宜宣布退黨 黨中央：尊重生涯規劃

新北市 / 綜合報導

從2024立委選戰落選後，民眾黨發言人李有宜持續經營新北市蘆洲三重選區，她今(30)日卻突然宣布，退出民眾黨。對此，支持者也將矛頭指向，近期在三重街頭，與黨主席黃國昌一同掛看板的周曉芸，認為她空降，對此周曉芸沒有回應；黨中央則表示，尊重李有宜的生涯規劃，但對於2026大選，李有宜也沒把話說死。

民眾黨前發言人李有宜說：「希望可以心無旁鶩，所以才會退出黨務，還有黨職。」鏡頭前親自宣布退出台灣民眾黨，李有宜解釋是為了完成，台大政治系博士班學位，但是上次新北市立委落選後，她持續經營三蘆選區等待機會，讓支持者懷疑，突然宣布退黨背後或許另有隱情，畢竟黨內有她來勢洶洶。

黃國昌三重蘆洲區服務處主任周曉芸說：「線上的朋友如果有喜歡，我還有大概200個可以來索取。」過去自稱金門「曉」姐姐，周曉芸現在改叫自己三蘆小清新，3月轉任黃國昌三重蘆洲區服務處主任，兩人頻頻合體在三蘆辦活動，街頭也掛上同框看板，儘管還沒正式表態但角逐議員意味濃厚，如今隨著李有宜退黨，創黨元老也力挺跟進退黨，周曉芸臉書則湧入留言質疑她空降。

民眾黨創黨元老朱蕙蓉說：「沒有任何諮詢，沒有任何討論，甚至所謂的全民調的這種過程，你就派了，好像很明顯的嘛，你看版什麼都出來了，甚至有活動的時候，也從來沒有請有宜一起來參與嘛。」

民眾黨前發言人李有宜說：「我現在不排除任何的可能性，但是我必須說，現階段我所有的焦點，都會放在學術上面，我也希望大家可以給所有意參選的人，一些空間和機會，我相信大家都會選得非常漂亮。」

退黨衝刺學業但李有宜沒把話說死，為2026選議員埋伏筆，民眾黨中央則表示尊重她個人生涯規劃，周曉芸對此則沒有多做回應，民眾黨茶壺內的風暴此刻才剛上演。

