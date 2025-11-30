民眾黨發言人李有宜突退黨！傳疑因黃國昌「四大金釵布局」搶位 本人回應曝真正原因

民眾黨發言人李有宜今（30日）突宣布請辭發言人及財務監督委員會。（翻攝自李有宜臉書）

民眾黨發言人李有宜今（30日）突宣布請辭發言人及財務監督委員會，並退出民眾黨，表示將全力專注博士班學業，「期早日學成畢業，返回政壇為民服務，我們後會有期」。

民眾黨發言人李有宜今在臉書發文宣布，「親愛的支持者與黨員朋友們，本人即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨，全力專注博士班學業。期早日學成畢業，返回政壇為民服務，我們後會有期」。

事實上，李有宜曾任民進黨前立委羅致政助理（未入黨），後赴美留學返台加入國民黨，爭取2022台北市長第5選區市議員提名未果，而以無黨籍參選人落選，隔年被國民黨撤銷黨籍。李有宜後來轉加入民眾黨，擔任民眾黨前主席柯文哲總統競辦發言人，今年2月中，出任民眾黨發言人。

據《自由時報》報導，李有宜2024曾參選新北第二選區三蘆立委，雖落選後，但仍持續耕耘地方，並打算參選明年三蘆議員選舉，怎料，民眾黨主席黃國昌旗下的「四大金釵」三蘆主任周曉芸也表態參選，內鬥意味十足。

