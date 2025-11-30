民眾黨發言人李有宜退黨 黃國昌回應了

▲民眾黨發言人李有宜與創黨004號元老朱蕙蓉（左）今日相繼宣布退出民眾黨。（圖／翻攝自李有宜臉書）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨發言人李有宜今（30）日突在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨。受訪時表示黨秘書長與前輩長官都致電關心並慰問，卻未提及黨主席黃國昌。對此黃國昌今日首度回應表示，大家曾經一起努力過，「她要求學就好好讓她去求學，就一切祝福」。

李有宜過去曾參選新北市三蘆立委挑戰綠委林淑芬，最終挑戰未果，去年5月起正式加入民眾黨發言體系，但仍持續勤跑地方，未料黃國昌卻直接欽點周曉芸參選議員，被認爲是李有宜退黨的主因。

對此黃國昌今日晚間受訪時僅回應，大家曾經一起努力過，她要求學就好好讓她去求學，「就一切祝福」。

