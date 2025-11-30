民眾黨發言人李有宜、創黨元老朱蕙蓉 今相繼宣布退黨

民眾黨發言人李有宜、民眾黨創黨元老朱蕙蓉今（30）相繼宣布退出民眾黨。（圖：台灣民眾黨臉書）

民眾黨發言人李有宜今（30）日宣布，即日起辭去發言人職務，並退出民眾黨，將全力專注博士班學業。值得注意的是，民眾黨創黨元老朱蕙蓉隨後轉發李有宜的貼文，跟進表示「即日起大媽我朱蕙蓉，退出台灣民眾黨。從此海闊天空，只支持值得支持的。」兩人相繼宣布退黨，引發外界關注。

李有宜今年2月中起，擔任民眾黨發言人。她今上午透過臉書表示，「親愛的支持者與黨員朋友們，本人即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨，全力專注博士班學業。期早日學成畢業，返回政壇為民服務，我們後會有期！」

針對李有宜辭去發言人，民眾黨稍早透過媒體群組指出，尊重其個人生涯規劃，感謝李有宜過去對民眾黨的付出，以及與所有夥伴並肩作戰、共同基於以「民眾為本」為民服務。民眾黨已在第一時間表達關心，祝福李有宜早日完成學業。