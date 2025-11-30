民眾黨發言人李有宜「這原因」突然宣布退黨 高喊後會有期

民眾黨發言人李有宜今（30）日在臉書突然宣布，即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨，全力專注博士班學業。並說期待早日學成畢業，返回政壇為民服務，後會有期。

李有宜曾任柯文哲競選辦公室發言人，也曾在2024年代表民眾黨參選新北市第二選區立委（五股、蘆洲、三重16里），雖未當選，但也是該選區歷屆挑戰者最佳紀錄。不過她曾說過要挑戰2026地方議員，如今選戰即將開打，李有宜卻退黨，引發外界多種揣測。

