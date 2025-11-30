民眾黨發言人突退黨 「創黨004」也跟進

▲「大媽老司機」朱蕙蓉爲民眾黨創黨「天字第4號」，跟進發言人李有宜宣布即日起退出民眾黨。（圖／翻攝自朱蕙蓉臉書）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨發言人李有宜今（30）日突在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，而創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉在社群分享貼文，同時宣布自己即日起退出民眾黨，「從此海闊天空，只支持值得支持的」。

朱蕙蓉爲民眾黨創黨元老，與丈夫分別是民眾黨創黨「004號」與「005號」，但過去在民眾黨深陷政治獻金風暴之際，曾被北檢約談，事後接受媒體專訪時提及看到相關證據，直言「柯文哲死定了」，此番話引發熱議，更收到黨內中評會要求說明，對此痛批民眾黨是「一言堂」，更槓上戰狼小姐姐陳智菡。

而今日李有宜在社群平台宣布退黨後，朱蕙蓉也隨後分享貼文，並表示自己即日起退出民眾黨，「從此海闊天空，只支持值得支持的」。

