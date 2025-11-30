民眾黨發言人、創黨元老爆｢退黨｣ 謝立功：黨的溫度回不來了！？

【警政時報 包克明／臺北報導】民眾黨近期人事震盪不斷。繼發言人李有宜於 11 月 30 日無預警宣布退黨後，創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉也在臉書跟進，直批「民眾黨標準的雙標」，並宣布即日起退出民眾黨，引發外界高度關注。對此，民眾黨前秘書長謝立功深感憂心，透過臉書公開質疑，「民眾黨的溫度去哪了？」

民眾黨前秘書長謝立功對李有宜和朱蕙蓉的退黨動作深感憂心，透過臉書公開質疑，「民眾黨的溫度去哪了？」(記者翻攝)

民眾黨前發言人李有宜的退黨被外界推測與黃國昌子弟兵周曉芸表態參選議員有關，而朱蕙蓉在轉貼李有宜貼文時，同步宣布退出政黨，更強調多年來的努力遭到忽視。兩位指標人物的退黨事件引發支持者熱議，也讓黨內嗅出不安氛圍。

「大媽老司機」朱蕙蓉宣布退黨，猶如投出震撼彈，引發各界高度關切。(記者翻攝)

民眾黨前秘書長謝立功在臉書撰文〈退黨背後的危機：民眾黨的溫度，去哪了？〉指出，李有宜與朱蕙蓉分別代表「空軍時期的第一代戰將」與「從基層深耕的地方力量」，兩人都是民眾黨的重要象徵，如今卻接連離開，讓他感到相當遺憾。

謝立功質疑，民眾黨是否已逐漸失去重視人才的能力。他直言，「當同志有用，就被倚賴；當同志沒有話語權，就被忽略。」更指目前的狀況並非「留不住無用之人」，而是「真正願意為理念付出的人正一個個黯然離去」。

謝立功強調，一個成熟政黨不該只依賴文宣形象，更應同時經營組織、凝聚人心，尤其不能忘記在資源匱乏時仍願意投入的老戰友。他提醒：「民眾黨成立六年，不能再用『小黨』自我安慰。」

謝立功表示，自己作為前秘書長，對黨有情感也有責任，因此必須說出真話。他強調，這並非私怨，更不是針對誰，而是希望民眾黨能重新找回創黨初心：「民眾黨的溫度一旦消失，就恐怕再也回不來了。」

謝立功說，台灣需要一個真正有溫度、重視基層的政黨，希望民眾黨不要忘記那些一路陪伴走過風雨的同志。言語間盡顯唏噓與憂慮。

