民眾黨發言人、大媽老司機都退黨 謝立功曝背後危機：溫度去哪了？

民眾黨發言人李有宜、創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉昨天都宣布退黨。（翻攝自李有宜、朱蕙蓉臉書）

民眾黨發言人李有宜、創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉昨（30）日都宣布退黨，引起外界關注。該黨前祕書長謝立功po文示警，「退黨背後的危機：民眾黨的溫度，去哪了？」他本人深感遺憾也不勝唏噓。

謝立功昨於臉書po文，談到李有宜、朱蕙蓉在同一天退黨事件，指有人選後持續深耕地方，更有人是第一代空軍，都可謂民眾黨戰將，是黨的基礎與價值所在。如今這些曾為黨努力、為黨拚搏的人陸續消失，他不得不提出質疑：「是民眾黨留不住人才？還是黨中央不知珍惜人才？或者對『戰將』2字的理解，已經出現嚴重偏差？」

謝立功坦言，民眾黨成立6年，不能再用「小黨」作為安慰自己的理由。政黨要成熟，必須重視那些在沒有資源的時代，仍願意付出的人。如今的狀況，反倒更像是，「當同志有用，就被倚賴；當同志沒有話語權，就被忽略；而真正為理念挺身的那群人，正一個個黯然離去，更何況並非無用之人。」他認為這不是一個有溫度、重情重義的政黨該呈現的樣貌。

謝立功建議說道，民眾黨如果想要茁壯成長，就不能只重文宣，而應同時經營組織，並重新找回那些曾經替黨與社會衝鋒陷陣的同志。政黨要走得長遠，需要的不僅是「形象的堆疊」，更是「人心的凝聚」。「做為前祕書長，我對黨有情感、有責任，也有義務說出真話。」

最後，謝立功強調，自己所提出的不是私怨，而是對理念的堅持；不是批評誰，而是提醒整個政黨，民眾黨的溫度一旦消失，就恐怕再也回不來了！「台灣需要一個真正有溫度、重視基層的政黨。希望民眾黨不要忘記初心，也不要忘記那些曾經一起走過風雨的人。」

