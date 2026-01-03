民眾黨的核心利益在於：「維持關鍵少數的定價權，並確立治理的不可替代性」



面對 2026 年地方大選與 2028 年總統大選的關鍵佈局，民眾黨必須跳脫目前的「藍白合」泥淖與「反綠」標籤。

針對「壯大政黨」與「守護民主法治」的五大戰略規劃：

轉守為攻：建立「第三條路」的法治論述

目前民眾黨被指控破壞民主，我們必須將論述從「抗爭」轉向「修憲與治理」。

戰略動作： 主動發起「憲政與司法改革全國巡迴演講」。不再被動回應官司，而是主攻「檢調中立化」與「憲政僵局解套」。

法治路線： 支持立法院建立更嚴謹的「調查權行使細則」，並主動納入法學界、人權團體的意見，而非單純與國民黨聯手。這能向中間選民證明，民眾黨追求的是「制度改革」而非「政治報復」。

立法院戰術：實施「動態均衡」的定價策略

不要在所有議題上都與國民黨綑綁，這會讓民眾黨淪為藍營附庸，也會讓支持者流失。

策略建議： 在「民生政策」與「本土價值」議題上與民進黨有條件合作（如：社會住宅建設、綠能治理透明化）；在「行政監督」與「財政紀律」上與國民黨合作。

具體目標： 讓行政院與在野黨都必須「求」於民眾黨，這才是真正發揮「關鍵少數」的影響力，也能以此換取有利於小黨生存的選制改革。

2026 選舉：採取「點穴式」精準佈局

民眾黨不需要在全台灣縣市全面開戰，否則會稀釋資源並導致藍綠夾殺。

戰略部署：

守住核心區： 集中資源在新竹市（守住執政根基）與台北市（維持首都影響力）。

策略性讓步： 在某些縣市不提名縣市長，改與形象清新的無黨籍候選人合作，交換「議會席次」的極大化。

培養「影子內閣」： 利用凱達格蘭學校或其他智庫，大規模海選各行各業的技術官僚，將民眾黨標籤化為「專業治理、拒絕口水」。

兩岸與國際：定位為「安全閥」

不要在「統一」或「獨立」的軸線上與藍綠競爭，要定位在「和平守護者」。

論述重點： 支持賴清德總統的「強化國防」，但強力監督「軍購預算的執行效率」。

戰略對話： 維持與美方的AIT及對岸的非官方溝通管道。告訴國際社會：民眾黨是台灣民主的「防火牆」，能防止民進黨過於冒進導致戰爭，也能防止國民黨過於傾斜導致民主流失。

組織重整：從「一人政黨」轉向「集體治理」

為了守護法治路線，必須解決民眾黨內部「空降檢便宜」與「家天下」的疑慮。

組織規劃： 建立正式的「影子內閣」與「青年參政保障機制」。讓黃國昌、蔡壁如等不同派系在制度下競爭，而非由柯文哲一人意志決定。

戰略目的： 當黨的決策透明化、制度化，即使柯文哲個人面臨法律風險，政黨也能持續運作。

總結：

現在不是尋求藍綠任何一方「溫暖」的時候。要利用 「雙柯會」 的餘威，在 2026 年前展現我們有能力促成「朝野對話」，同時在預算審查上展現「專業把關」。

策略核心： 只要我們比民進黨更重視民主程序，比國民黨更重視台灣主體性，民眾黨就是台灣民主自由最堅實的第三根支柱。