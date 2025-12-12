民眾黨的議員提名考驗：是壯大自己，還是活成「藍二代」？

[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿

民眾黨2026年地方議員提名起跑，目前已完成兩波提名，正在進行第三波提名作業，現任議員選區大致底定，不過非現任選區還未啟動。雖然還沒啟動提名作業，但由於距離選戰剩下不到一年，各地有志參選的選將也已動起來，人選慢慢浮出水面，在這過程當中，除先前爆出的「金釵」爭議，還出現一些更棘手的問題：在藍白合作氛圍的當下，民眾黨究竟還是不是一個有清楚邊界的政黨，抑或是，正逐步被吸納為國民黨政治人才的「第二跑道」？

黃承鋒是現任藍營議員之子，但在2026選戰欲披白袍。（圖／黃承鋒臉書）

何以如此說？因為從雙北選區的提名動態，就已讓這個問題浮出檯面，最明顯的例子，莫過於新北市土樹三鶯選區，再度出現藍營政治二代向民眾黨靠攏、甚至「貼牌參選」的現象。

新北市土樹三鶯選區，民眾黨在此區已有長期在地的黨代表吳亞倫表態參選，雖然在整體地方知名度或許不高，但長期而言是堅貞的柯文哲、民眾黨支持者，以「品牌故事」來說，這很契合民眾黨，主打沒有政治家世、沒有資源，靠理念與行動走進地方，然而此區還有另一位表態要參選的對手，就是國民黨現任議員黃永昌之子黃承鋒，兩人呈現出明顯對比。

另個選區，情況不完全一致，但卻有點雷同，出現在台北市中正萬華選區。本區如無意外，民眾黨預料將推出上屆選舉僅差臨門一腳、被視為當然人選的黨發言人吳怡萱出陣，吳怡萱在上屆選後，雖然後續轉任黨中央職務，但仍繼續在中正萬華蹲點經營，被視為有機會為民眾黨再搶下一席議員的人選，但近期，卻面臨另一股耐人尋味的競逐壓力，就是現任國民黨議員應曉薇之女應佳妤。

應佳妤在影片中別上kp徽章，也引起注目。（圖／應曉薇臉書）

應曉薇近期頻被認為可能交棒給應佳妤，應佳妤也表態已做好準備，而因為同為京華城案被羈押被告的因素，民眾黨支持者有部分也對應曉薇表達出友善態度，應佳妤在被認為可能投入選戰後，近期甚至在對外發布的影片中，在領口別上KP徽章，積極拉攏小草的動作，不言而喻。

倘若順利交棒，根據國民黨的提名相關規範，入黨須超過一年才能參選議員，據悉應佳妤目前沒有國民黨籍，除非開出特例，不然此次要代表國民黨參選已無機會，基本上只剩下兩條路能選，一是以無黨籍身份參選，二是加入民眾黨、披上民眾黨戰袍參選，因為民眾黨對公職選戰，未設下入黨年限門檻，所以理論上，應佳妤仍有機會加入民眾黨參加初選爭取提名，但即便未發生加入民眾黨參選，應佳妤也的確在行動上，極力的爭取小草支持，民眾黨支持者相關社群當中，也對應佳妤無太多反感。

這兩個區域的個案，顯現出來的，都是藍營政二代吸引白營選票，甚至要爭取白營提名的狀態，當雙方展現出合作態勢後，雙方差異是否會模糊化？民眾黨的戰袍，是否也成為藍營政治人物在地方選舉中的「替代選項」？這或許是一個成長中的政黨要面對的殘酷選擇：是要以席次最大化為優先，接受各種「可勝選人選」的靠攏，還是堅持培養自己的政治世代，維持清楚的品牌輪廓？這不只是戰術問題，而是路線問題。

從短期來看，2026年的議員席次，民眾黨必須增加以壯大自己，但是民眾黨也必須得時時審視，自己與國民黨的差異究竟在哪裡，當兩黨界線逐漸模糊，當藍營政二代貼牌參選越來越多見，民眾黨最終恐怕不只活成「小藍」，而是成為專門承接藍營世代交替的「藍二代」，失去支持者當初選擇它的理由。



