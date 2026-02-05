民眾黨直接回應美參議員！他看傻：根本詐騙

▲民眾黨直接在社群平台上回應美國共和黨參議員韋克爾表示：「民眾黨團已經有提出特別條例」。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.02.01）

[NOWnews今日新聞] 立法院在野藍白上會期聯手十度阻擋國防特別條例預算，導致無法付委實質審查，遭多位美國共和黨、民主黨參議員連番說重話。不過，民眾黨也直接在社群平台上回應共和黨參議員韋克爾表示：「民眾黨團已經有提出特別軍購條例」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌昨（4）日痛批，民眾黨哪來的膽子，竟敢公然編故事，騙美國參議院軍委會主席？不看民眾黨的回覆內容還好，一看真的要氣昏，民眾黨竟然用官方帳號，反過來幫韋克爾上公民課。

張育萌昨發文指出，民眾黨「教」韋克爾參議員說：台灣的「任何特別預算，都必須先經立法院通過的『特別條例』授權」。民眾黨真的天真到以為，從政超過38年的韋克爾會不懂什麼是「特別預算」嗎？韋克爾大學畢業後，可是去空軍服役，一路當到中校。他踏入政治領域後，一路從議員助理，當選過州參議員、聯邦眾議員，現在是聯邦參議員，也是參議院軍事委員會主席。所以，民眾黨到底哪來的自信，認為這麼資深的美國政治人物，需要他們來教他預算制度？

張育萌提到，最扯的是，民眾黨的回應，竟然隻字不提政府早就提的1.25兆《國防特別條例》，直接把整件事講成，他們民眾黨《軍購條例》，才讓軍購可以進行。此非斷章取義，這就是民眾黨寫的：「針對美國國防安全合作局（DSCA）去年11月發布的軍售公告，民眾黨已提出《特別條例》草案。立法目的是提供必要的法律授權，使行政部門可以推動對美軍購」，不是啊，講得好像沒有民眾黨，軍購就被卡住一樣，事實根本完全相反啊。

張育萌指出，行政院早在去年11／27就已經把《國防特別條例》送到立法院了欸，這不是就「提供必要的法律授權」嗎？民眾黨完全是創造一個平行宇宙，在這個時空，民眾黨竟然變成推動對美軍購的正義使者。但如果藍白把行政院版的《國防特別條例》好好進入委員會，嚴格審查、理性討論，「必要的法律授權」不是早就有完成嗎？最諷刺的是，民眾黨自己也承認，他們提的條例內容，就是根據去年11月美國的對台軍售公告。那不就看公開的公告就好了？到底為什麼要拖2個月，又特地跑到美國一趟，最後還要編這一套爛故事？

張育萌強調，好震撼。黃國昌大概以為，他騙得過台灣人，就可以再去騙美國參議院軍委會主席嗎？這種政客說謊不打草稿。黃國昌這次，已經從國內詐騙，升格成越洋詐騙。民眾黨早就變成跨國詐騙集團。

