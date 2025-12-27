即時中心／林韋慈報導

民眾黨主席黃國昌今（27）日在新莊舉辦「為新北應援」造勢活動，正式宣布參選下屆新北市長，前民眾黨主席柯文哲也到場站台，讓民眾黨支持者狂嗨。不過，政治評論員吳靜怡指出，無論現場或網路聲量，似乎都不如外界預期，並直言質疑：「真的草仔、蔥仔到底有幾株？」

吳靜怡今（27）日在Threads發文分析，從黃國昌的網路頻道觀察，活動中柯文哲演講時的直播高峰人數約為4402人，黃國昌演講時則約4735人，雖然黃略勝一籌，「但兩人都不如過去隨便開直播就破萬、甚至破十萬的自己」，因此引發她對實際支持者數量的質疑。

她也諷刺，「可能最近國安查得兇，網軍部隊就少了。」她並點出造勢活動中的「老實話」，包括柯文哲提到「青島東路都是黃國昌靈堂」，以及黃國昌口中的「不要讓新北市只是回家睡覺的地方」，但她質疑，黃國昌本人就住在台北市豪宅。

此外，吳靜怡也指出，黃國昌今日還抱怨綠媒形容他「咆哮」，但她表示，其實藍媒早有類似說法，但黃國昌政治光譜時有轉變，「唯有咆哮，枚變過。」另也有網友貼出Youtube直播截圖，指出其他相關直播人數甚至不到1200人。





原文出處：快新聞／民眾黨直播人氣暴跌？吳靜怡曝「此況」 直呼：真的草仔、蔥仔到底有幾株

