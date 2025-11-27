民眾黨盼幫澄清「見不到親台大咖」 外交部說話了！

民眾黨主席黃國昌率領青年團訪問日本，並前往拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司，還與自民黨總裁高市早苗的桌子合影。民眾黨提供



民眾黨主席黃國昌近期率黨內青年前往日本參訪，但遭網路媒體報導，並未能順利拜訪日本親台大咖，對此民眾黨要外交部協助澄清，外交部對此回應，由於正值日本國會開議期間，相關行程需配合日方，並非由外交部或駐外館處所能決定。

黃國昌率青年團訪日，已公布的行程包括拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司，以及自由民主黨青年局長、眾議員平沼正二郎，雖沒有見到首相高市早苗，但訪團與她的桌子合影，引發網路討論。

網路媒體《Nownews》報導指出，民眾黨在安排過程中，欲約見包括自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、親台的東京都知事小池百合子與日本維新會高層都遭拒；並有涉外人士評論，黃國昌以主席身分出訪，至少要與在野黨主席會面，但這次訪問名單都是在過水。

對此，民眾黨副秘書長許甫出面駁斥，涉外人士將拜會對象認定為「非親台大咖」非常失禮，要求外交部澄清，不過外交部回應，外交部同仁絕無針對個別出訪行程，提供相關資訊給特定媒體。

外交部表示，關於立法院各黨團及委員提出的出訪需求，外交部均一視同仁，指示駐外館處全力協助安排；這次行程在有限時間內，我國駐日本代表處依據黃國昌辦公室提出的需求協助洽排。由於正值日本國會開議期間，相關行程需配合日方，並非由外交部或駐外館處所能決定。

